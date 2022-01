Chef i stort selskab risikerer fængsel for insiderhandel

En mand i en fremtrædende position i et større børsnoteret selskab stilles nu for retten med krav om fængselsstraf.

Manden er tiltalt for insiderhandel. Han udnyttede intern viden til at berige sig selv, påstås det i et anklageskrift, som netop er frigivet.

Sagen drejer sig om en handel i foråret 2019. Via Saxo Banks elektroniske platform afgav han ordrer om salg af aktier i selskabet for godt 2,2 millioner kroner.

Det var langtfra en pludselig indskydelse. På grund af sin position i selskabet vidste han, at der var udsigt til et større kursfald, hævder anklagemyndigheden i NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet.

Manøvren var indbringende. Ved at sælge inden kursfaldet tjente han 388.854 kroner, påstår anklagemyndigheden, som derfor også kræver dette beløb konfiskeret.

Den tiltalte er beskyttet af navneforbud, og derfor kan sagen ikke omtales i detaljer.

Navneforbuddet blev nedlagt af en dommer i Københavns Byret i september 2020. Dommeren efterkom ønsket fra forsvareren, advokat Kåre Pihlmann.

- Sagen er på et meget foreløbigt stadie, og min klient er end ikke blevet afhørt, sagde han dengang.

Men næsten halvandet år senere er det altså blevet vurderet, at der er grundlag for at rejse en tiltale. Der er krav om fængselsstraf.

Forsvareren oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

I en tidligere sag om insiderhandel blev to mænd for et par år siden af Retten i Viborg idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 60 og 30 dage.

Mændene, der var 70 og 68 år, var venner og besluttede at udnytte viden om et nært forestående overtagelsestilbud. De købte aktier for en halv million og fik et udbytte på 61.000 kroner.

I den aktuelle sag er beløbene dog større. Den skal i øvrigt afgøres af Retten i Lyngby.