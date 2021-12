Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, er onsdag blevet frifundet i sag om brud på et navneforbud i sagen vedrørende den svindeldømte Britta Nielsen.

Retten i Aarhus har desuden bestemt, at tre journalister, som også var tiltalt for at bryde navneforbuddet, ikke skal straffes, oplyser retten til Ritzau.

Ritzau kender endnu ikke rettens begrundelse for afgørelsen.

opdateres..