Chilenere udvist: Kom til Danmark for at begå indbrud

To chilenere rejste til Danmark med det ene formål at begå indbrud.

Fra sommeren sidste år og frem til november, hvor de blev anholdt, begik de en serie af villaindbrud, især i Nordsjælland og på Københavns Vestegn, men også andre steder på Sjælland.

Retten i Glostrup har nu idømt den 34-årige Hector Valencia to år og tre måneders fængsel, mens den 46-årige Mauricio Aranguiz fik to et halvt års fængsel. Begge blev udvist for bestandigt. De modtog dommene.

Chilenerne blev dømt for 26 indbrud, og retten vurderede, at der var tale om organiseret indbrudskriminalitet.

Det var Københavns Politi, der kom på sporet af chilenernes tilholdssted, en lejlighed på Arnesvej i Brønshøj, der blev ransaget. Lejligheden rummede et væld af tyvekoster, som politiet efterfølgende med ejernes hjælp kunne forbinde til konkrete indbrud.

En del koster forsvundet

Chilenerne gik fortrinsvis efter letomsættelige varer som computere, høretelefoner, smykker, ure, AirPods og mærkevare-tasker.

Under retssagen forklarede chilenerne, at de kom til Danmark i august, men de er nu blevet dømt også for indbrud, der skete i juni og juli sidste år.

De to dømte erkendte, at de havde begået nogle indbrud, men de kunne ikke huske hvor og hvornår, sagde de.

Langtfra alle tyvekoster er blevet fundet og leveret tilbage til ejerene. Politiet formoder, at de er solgt eller sendt ud af landet.

Grupper af chilenere har tidligere stået bag bølger af indbrud i danske villaer. I andre sager er set, at tyvene har pakket kasser med tyvekoster, som blev sendt hjem til Chile fra posthuse, men politiet ved ikke, om det er sket i denne sag.

– Det er anklagemyndighedens vurdering, at de to mænd alene var kommet til Danmark for at begå indbrud – og dette var retten enig i, siger anklager Cecilie Mee Hansen.