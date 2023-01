Chok: 15-årig dræbt på vej hjem fra skole

Fredag aften blev den engelske by Hexham ramt af en tragedie.

En 15-årig pige og en 16-årig dreng blev stukket ned i de tidlige aftentimer, mens de var på vej hjem fra skole. Det oplyser The Daily Mail.

Begge blev fragtet på hospitalet, hvor 15-årige Holly Olivia, hvis efternavn bliver holdt anonymt, afgik ved døden efter de skader, hun pådrog sig i knivstikkeriet.

Det formodes, at knivstikkeriet skulle være udført af en 16-årig, der er sigtet for drabet.



Den 16-årige dreng, der var sammen med Holly og ligeledes blev stukket med en kniv, blev også fragtet på hospital. Drengen er dog meldt uden for livsfare, men pådrog sig stadig seriøse skader, derfor opholder han sig stadig i ro på det nærliggende hospital.

Hexhams borgmester, Derek Kennedy, udtrykte i et interview med nyhedstjeneste PA sin dybeste medfølelse med de efterladte og virkede selv ret berørt af situationen.

'At det her er sket for så ungt menneske midt på dagen - og at den formodede gerningsmand skulle være jævnaldrende med den dræbte - er chokerende. Vi er alle sammen chokerede og kæmper med at acceptere, at det er sket'.

De tragiske nyheder kommer som et chok for lokalområdet. Hexham blev sidste år kåret til Storbritanniens gladeste by at bo i.

Mange af lokalområdets indbyggere har lagt blomsterbuketter, teddybjørne og hilsener på overfaldsstedet for at mindes den afdøde Holly Olivia. En af byens indbyggere har startet en indsamling på hjemmesiden GoFundMe, der indtil videre har modtaget 27 tusinde kroner fra 220 pengedonationer, går til at aflaste Holly Olivias-efterladte.