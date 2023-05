Chok: Fandt syv lig

En tragisk hændelse har fundet sted i Okmulgee County i delstaten Oklahoma i USA.

Her fandt politiet mandag intet mindre end syv lig øst for byen Henryetta i forbindelse med en efterforskning af to teenagere, der forsvandt søndag aften.

Det skriver NBC News.

Slog alarm

Mandag blev der så slået alarm af politiet, efter at de blev informeret om, at de to piger 14-årige Ivy Webster og 16-årige Brittany Brewer sidst blev set sammen den 39-årige Jesse McFadden, der tidligere er dømt for voldtægt.

Jesse McFadden skulle oprindeligt have mødt op i retten mandag på baggrund af anklager for blandt andet børneporno samt forsøg på samleje med en mindreårig.

Men han dukkede ikke op.

Razziaer

Mandag eftermiddag foretog politiet så to razziaer på en ejendom ved byen Henryetta, hvor man anden gang fandt de syv lig, heriblandt de to teenagere samt den formodede kidnapper Jesse McFadden.

Sheriffen for Okmulgee County, Eddy Rice, har ikke ville udtale sig om, hvem de resterende ofre er, eller hvor lang tid de har været døde, men kalder episoden for 'en tragisk dag i Okmulgee County'.

James McFadden er tidligere dømt for voldtægt, som han afsonede 17 år i fængsel for.