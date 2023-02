En kirke i Viborg blev udsat for indbrud og hærværk to gange på et døgn

Ukendte gerningsmænd raserede Skt. Kjelds Kirke i Viborg i over et døgn.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Gerningsmændene trængte første gang ind i kirken fra 16. februar klokken 18.30 til 17. februar klokken 06.40.

Her brød de en terrassedør op og trængte ind i menighedslokalet, som de plyndrede for et beskedent kontantbeløb, oplyser Viborgs lokalpoliti til mediet.

Stjal fra kirkebøssen

Det voldsomme chok, der gik igennem den katolske menighed, nåede ikke at lægge sig, inden det blev erstattet af et nyt.

Allerede fredag nat var den nemlig gal igen, og denne gang var omfanget meget mere voldsomt, oplyser politikommissær Peter Søndergaard fra Viborgs lokalpoliti.

Han fortæller, at døre var brudt op overalt, dertil også et brandskab, som blev væltet.

Annonce:

Dåbsattester lå og flød over det hele, og præsteboligen i kælderen var fuldstændig raseret. Men som om det ikke var nok, tømte gerningsmændene også kirkebøssen for kontanter.

En serie 'usle' af indbrud

18. februar skete der endnu et indbrud længere nede ad vejen.

TV-Midtvest oplyser, at et vindue i Kirkens Korshærs varmestue blev brudt op, hvor gerningsmænd efterfølgende brød ind i et pengeskab ved hjælp af en vinkelsliber og en hammer.

- At berige sig på andres bekostninger er altid usselt, men sådanne steder her er trin længere ned af stigen, siger Peter Søndergaard til tv-stationen.

Spørgsmålet om hvorvidt der er tale om de samme gerningsmænd i alle tre indbrud er endnu uvidst.

Dog siger Peter Søndergaard, at tanken er besnærende.