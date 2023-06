Chok i soveværelset: Pludselig stod han der

To personer i Aalborg blev vækket i deres soveværelse af en indbrudstyv

Det var et sandt mareridt, da to personer natten til tirsdag vågnede med et sæt i deres hjem på Jeppe Åkjærs Vej i Aalborg SV.

Pludselig stod en fremmed mand nemlig i deres soveværelse.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

'Den ene person skyndte sig at råbe op, hvorefter manden flygtede fra stedet i retning af Hobrovej,' står der i døgnrapporten.

Beboerne slog hurtigt alarm til ordensmagten, som rykkede ud med politihunde.

'Politihundene søgte efter spor i området, og en af hundene fik færten af indbrudstyven, som derefter kunne følges hele vejen til en adresse på Nibevej,' oplyser politikredsen.

Betjentene ransagede adressen, og her fandt de både tyven og et par solbriller, som var stjålet under indbruddet.

Tyven blev anholdt og sigtet for indbrud.