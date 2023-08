Chok i soveværelset: Vækket af to mænd

To mænd brød natten til torsdag ind hos et ældre ægtepar i Ugerløse, mens parret lå og sov

En kvinde i 80-års alderen blev natten til torsdag vækket med et sæt og mødt af et chokerende syn.

To mænd stod i hendes soveværelse og lyste med en lommelygte.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

'Mændene sagde, at de kom fra hjemmeplejen, men da ægteparret ikke får hjælp i hjemmet, råbte hun på sin mand, som var i et andet værelse,' forklarer politikredsen.

De to mænd stak herefter af til fods, og ægteparret slog alarm til ordensmagten.

Undersøgte gerningsstedet

Indbruddet skete på Stærvej i Ugerløse omkring klokken 2.14.

'En patrulje blev straks sendt til stedet, men de fandt ikke frem til nogen mistænkte,' lyder det i døgnrapporten.

Politiet lavede en gerningsstedsundersøgelse og kunne konstatere, at havedøren var brudt op, ligesom stuen var gennemrodet, og skabe og skuffer var efterladt åbne.

'Der blev stjålet 500 kroner i kontanter og et dankort,' melder politiet.

Leder efter mistænkte og vidner

Midt- og Vestsjællands Politi leder fortsat efter de to mænd, som er mistænkt for at stå bag indbruddet.

Den ene beskrives som 165-170 centimeter høj, og han talte dansk. Den anden beskrives som 160-165 centimeter høj, han er spinkel af bygning, talte dansk og var iført en mørk hætte.

Sagen efterforskes, og politiet hører gerne fra vidner, som kan have set noget omkring omkring Stærvej i Ugerløse natten til torsdag. Det kan også være vidner, der har oplysninger om et eventuelt køretøj eller om de to mænd.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.