Chok på Amager: Fandt slange i køkkenskab

En halvanden meter lang rottesnog er blevet fundet i et køkkenskab

En person fik en anderledes velkomst i sin nye lejlighed på Amager, da vedkommende lørdag kiggede i køkkenskabene.

Her lå der nemlig en halvanden meter lang rottesnog på de ellers tomme hylder. Det skriver TV2 Lorry.

- En beboer kigger i køkkenskabet og finder så en cirka en til halvanden meter lang slange, der ligger i køkkenskabet.

- Det blev beboeren lidt overrasket over. Vedkommende var nemlig sikker på ikke selv at have en slange med, siger Henrik Brix, vagthavende ved Københavns Politi, til TV2 Lorry.

Den nye beboer tilkaldte politiet, der rykkede ud og indfangede slangen, som altså viste sig at være ufarlig.

Det er ikke lykkedes at finde frem til rottesnogens retmæssige ejer endnu, og det vides derfor ikke, hvordan den er endt i køkkenskabet på Amager.

Københavns Politi opfordrer nu folk til at melde sig, hvis de savner deres rottesnog.