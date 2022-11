Chok: Ung krypto-grundlægger fundet død

Amber Group kalder Tiantian Kullander for en 'pioner i branchen'. For få dage siden blev han fundet død

Et chok har ramt finansverden, efter at en af grundlæggerne af kryptovirksomheden Amber Group er fundet død i en alder af blot 30 år.

Det er virksomheden selv, der har offentliggjort dødsfaldet.

Her fremgår det, at Tiantian Kullander døde i sin søvn 23. november. Han efterlader sig en hustru og søn.

'Det er med dyb sorg og tungt hjerte, at vi kan fortælle, at vores ven og medstifter Tiantian Kullander uventet døde, mens han sov 23. november (...) Han var intelligent, generøs, ydmyg, hårdtarbejdende og kreativ', skriver virksomheden.

Ungt talent

Tiantian Kullander var med til at stifte Amber Group i 2017. Blot fem år senere anslås virksomheden at have en værdi på over 20 milliarder kroner.

Derudover sad Tiantian Kullander i bestyrelsen hos Fnatic, der ifølge virksomheden er 'en af verdens mest succesfulde e-sport organisationer'.

Ifølge tv-stationen ABC News kårede erhvervsmediet Forbes Asia i 2019 erhvervsmanden som et af 30 talenter under 30 år, der var værd at holde øje med.

Amber Group kalder Tiantian Kullander for en 'pioner i branchen':

'TT var en respekteret leder og anerkendt som en pioner i branchen. Hans viden, vilje til at samarbejde og ønske om altid at ville hjælpe andre var til gavn for utallige start-ups. Hans indsigt og kreativitet inspirerede mange projekter, mennesker og grupper'.