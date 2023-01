Chokerede kolleger til drabstiltalt: Alt ramlede om ørerne på os

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): - Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg håber aldrig at komme til det igen. Aldrig. Aldrig.

Sådan lød det mandag med eftertryk fra et vidne i et nævningeting ved Retten i Randers, hvor en 60-årig nu tidligere sosu-hjælper på Plejecenter Tirsdalen er tiltalt for at stå bag manddrab og derudover syv drabsforsøg mod beboere på stedet.

Det skal ifølge anklagemyndigheden være sket ved, at den tiltalte bevidst og med forsæt til at slå beboerne ihjel har givet de i alt fire ofre i sagen stærk medicin, som de ikke var ordineret.

Mødte ind som vanligt

Hun nægter sig skyldig.

Det chokerede vidne, som på de formodede gerningstidspunkter i slutningen af februar og begyndelsen af marts i fjor var kollega med den tiltalte, mødte 27. februar ind på sin vagt på afdeling Bøgen på Plejecenter Tirsdalen ganske som vanligt.

Men så ophørte normaliteten også.

Den 60-årige drabstiltalte sosu-hjælper nægter sig skyldig i drab og syv drabsforsøg mod beboere på plejecentret, hvor hun var ansat. Privatfoto

Tydeligt berørt beskrev hun i vidneskranken, hvordan hun oplevede den pågældende vagt som fuldstændig kaotisk og ganske forfærdelig. Som om at alt ramlede om ørerne på både hende og kollegerne.

En vagt, hvor skæbnen ville, at det netop blev hende, som fandt den ene beboer efter den anden dybt bevidstløs og ukontaktbar i hver deres lejlighed på plejecentret.

Ikke kontaktbar

- Jeg tænkte: Hvad sker der dog? Hvad sker der? forklarede vidnet, der er socialpædagog, men arbejder i en stilling som sosu-hjælper.

- Jeg gik ind til (navnet på et af ofrene, red.) som den første borger. Jeg konstaterede, at han ikke var kontaktbar, og at vejrtrækningen var meget anstrengt. Jeg prøver så at tale til ham, prikke til ham, ryste ham. Men han reagerede overhovedet ikke. Det var meget ubehageligt, og jeg ringer efter en assistent, fortalte vidnet.

Den pågældende social- og sundhedsassistent, hun tilkaldte hjælp hos, kom hurtigt ind på værelset. Det var tydeligt for begge, at noget var helt galt.

Hjertemassage

- Hun går med det samme i gang med at give ham hjertemassage. Som jeg tolker det, formår hun at give ham livet tilbage. For pludselig trækker han vejret én gang rigtig dybt, og derefter bliver vejrtrækningen mere normal, lød det fra den stadig chokerede sosu-hjælper, da specialanklager Jesper Rubow bad hende om at sætte ord på sine oplevelser.

Kaos skulle vise sig langtfra at være overstået den pågældende lørdag.

Nævningesagen ved Retten i Randers forventes afgjort 23. februar. Foto: Ernst van Norde

For efterfølgende og med ganske kort mellemrum fandt hun også to af de øvrige beboere i stort set samme kritiske tilstand som den første beboer, hun kom ind til.

Igen ydede social- og sundhedsassistenten, som havde reddet den første beboer, hjertemassage, ligesom der endnu en gang blev slået alarm og ringet 112.

I alt 40 vidner

Det ene af ofrene var en 81-årig kvinde. Hun afgik to dage senere ved døden på Regionshospitalet Randers.

Tidligere mandag blev den tiltaltes mand gennem 37 år afhørt i sagen. Han gav udtryk for, at han på ingen måde kan forestille sig, at hans kone har gjort, hvad hun er mistænkt for.

Der skal føres i alt 40 vidner i nævningesagen, hvor der resterer ni retsmøder.

Der forventes skyldkendelse og dom 23. februar.