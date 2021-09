Chokerende besked: 'I shot that motherfucker'

Hustru til 46-årig drabstiltalt foklarer, at den medtiltalte indrømmede drabet på Eddie over for hende

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Hustruen til den 46-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt Eddie Christensen i forening med en 53-årig mand, der går under navnet 'Kaptajnen', 9. maj sidste år, afgav forklaring torsdag eftermiddag i sagen mod de to mænd.

Den 53-årige nægter sig skyldig og siger, at det var den 46-årige var bange for Eddie, og den 46-årige peger på den 53-årige som den skyldige.

Kvinden, der er iført en sort kjole med hvide hjerter, har langt lyst hår og perfekt sortlakerede negle, talte ved hjælp af en engelsk tolk. Hun er kommet til Danmark fra England.

Hun forklarede, at hun var inde i huset på Rendborgvej nord for Frederikshavn, da hun hørte formentlig to skud. Forinden var hun blevet bedt af sin mand eller 'Kaptajnen' om at gå op på førstesalen med deres otteårige søn.

Hun formodede, at det var, fordi de troede, at en tidligere uoverensstemmelse, som 'Kaptajnen' havde haft med Eddie, kunne eskalere.

'Ligesom sundance kid'

Omkring en halv time efter skuddene kom hendes mand ind i huset.

- Jeg spurgte, hvad der var sket, og så sagde han, at ’han er ligesom the sundance kid’ (reference til gammel western-film, red.). Det fik mig til at tro, at der ikke var sket noget slemt, sagde hun og tilføjede, at hun troede, at Kaptajnen havde afgivet nogle skud for at skræmme Eddie.

Foto: René Schutze

Hun var selv sigtet for drab i starten af sagen, men 22. februar i år blev påtalen mod hende opgivet.

Senere kom også 'Kaptajnen' ind i huset. Han gik først i bad, og hun beskrev ham som 'fuld og ophidset'.

De satte sig efterfølgende og snakkede, og 'Kaptajnen' spurgte hende, om hun var bange for Eddie.

- Jeg sagde, at jeg var bange for ham. Og han sagde, at 'du behøver ikke være bange for ham'. I shot that motherfucker (Jeg har skudt den motherfucker, red.), svarede hun.

Prøvede at beskytte sig selv

Det fortalte hun dog først til politiet et par uger efter, at hun var blevet anholdt.

- Jeg prøvede at beskytte mig selv, sagde hun og tilføjede, at hun ikke kendte retssystemet.

- På det tidspunkt troede jeg, at det at vide, hvad der er sket, gjorde en lige så skyldig, og jeg prøvede desperat at blive hos min søn, sagde hun.

Hun indrømmer også, at hun løj over for politiet, mens de stadig ledte efter Eddie, om, hvornår hun sidst havde set ham, og hun afviste også senere, i strid med sandheden, at hun havde hørt skud.

Det forklarede hun med, at hun var bekymret for sig selv og sønnen, og at hun ikke kendte sin mands involvering.

På aftenen gik hun op for at lægge deres søn i seng, men hun kunne ikke falde søvn.

Sagde undskyld

- Omkring klokken tre om natten kom 'Kaptajnen' ind i vores soveværelse, stod der et par minutter, og så sagde han ’undskyld’ og gik igen, fortalte hun og tilføjede, at hendes mand sov.

Hun ved ikke, hvad det betød, eller hvorfor 'Kaptajnen' sagde undskyld.

Parret opholdt sig på den 53-åriges firmaadresse på havnen i Frederikshavn, da de blev anholdt. Ifølge hustruen var det, fordi hun på dette tidspunkt troede, at Eddie Christensens lig stadig var på gården, og hun ønskede ikke, at hendes søn skulle finde ham. Foto: René Schütze

Hun blev spurgt af anklageren, om hun overvejede, om hendes mand havde noget med drabet at gøre.

- Jeg tror ikke på, at (hendes mand, red.) var involveret. Men jeg var der ikke, så jeg kan ikke vide det med 100 procent sikkerhed, sagde hun.

Dagen efter lukkede hun sig inde i en boble og distancerede sig fra, hvad der var sket og skete og ville ikke høre noget om det.

Den 46-åriges hustru fortalte i øvrigt, at deres familie aldrig har haft problemer med Eddie, at han har haft det rigtig godt med deres søn, og at han altid var sød over for hende.