Chokerende billeder: Politi finder rådne dyr på landejendom

Østjyllands Politi og Fødevarestyrelsen har været til stede på Jens Bassesvej ved Hornslet nord for Aarhus, hvor der er fundet flere vanrøgtede dyr.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at der er tale om to døde køer i forrådnelse og derudover et dyr, der er sunket ned i mudderet og skudt for noget tid siden.

Østjyllands Politi bekræfter hændelsen til Ekstra Bladet.

- Efter at have modtaget en anmeldelse, har vi har være ude på stedet med en dyrlæge og efterfølgende optaget en dyreværnssag.

Det siger Bo Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge bygnings- og boligregistret, er der tale om en mindre landejendom, der er begæret til tvangsauktion i slutning af juni.

Politiet vil ikke uddybe om de andre levende dyr på ejendommen er vanrøgtede, underernærede eller syge.

Ekstra Bladet har talt med ejeren af landejendommen. Han bor ikke længere på adressen, men bekræfter, at han selv har aflivet dyrene.

- Jeg ønsker ikke at sige mere, før end jeg har talt med min advokat. Jeg kender intet til, at politiet og Fødevarestyrelsen skulle være blandet ind i noget, og så længe jeg ikke selv kender noget til, om der skulle være en dyreværnssag mod mig, vil jeg ikke udtale mig eller forholde mig til noget, siger den tidligere, mandlige beboer på ejendommen.

Foto: Øxenholt Foto

Foto: Øxenholt Foto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den toneangivende rocker Svend 'Svin' er blevet smidt ud af Hell's Angels. Hør historien om den og flere andre udsmidninger fra Hell's Angels i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app