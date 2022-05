Politiet gjorde et vildt fund i en jysk campingvogn - politiets mistænkte bag de potentielt dødbringende våben er nu tiltalt og skal for retten

Ekstra Bladet

Campinglivet skaber for de fleste associationer til hygge, idyl, og duften af sommer. Det var dog med lidt andre bagtanker, at en mand, der nu sidder tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og hæleri, valgte at anskaffe sig en campingvogn.

I stedet for at bruge sin campingvogn til ferieglade dage, som andre campister, indrettede manden nemlig angiveligt sin campingvogn som et våbenlager, hvor han gemte pistoler, knive, og en større mængde ammunition.