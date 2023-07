Chokeret familie: Kunne være gået helt galt

Det kunne være gået grueligt galt, da et skud fra en jæger forvildede sig ind i et hjem i Nordjylland

Et skud fra en jæger har smadret et vindue i et parcelhus i Nordjylland. Familien er rystet

En familie i Nordjylland fik sig noget af et chok, da de kom hjem til deres hus i Vadum onsdag eftermiddag.

Familien havde været med sønnen i Hjørring til et fodboldstævne, men da de kom hjem, var stuen fyldt med glasskår.

- Vi tænkte, hvad pokker der var sket. Vi går rundt og ser, om der var væltet noget, men så opdager vi, at der er hul i vores vindue, siger Karina Søgaard Andersen, der bor i huset, til Ekstra Bladet.

- Jeg går over til min datters dukkehus, og så kan jeg se, at der ligger et projektil.

Og så begynder det ellers at løbe hende koldt ned ad ryggen, fortæller hun.

For ved det samme dukkehus har hendes datter siddet og leget, inden de tog til Hjørring.

Karina Søgaard Andersen fandt projektilet lige ved datterens dukkehus. Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Politiet med opfordring

Ekstra Bladet har talt med Nordjyllands Politi, og vagtchef Jesper Sørensen fortæller, at politiet fik en anmeldelse klokken 13.39.

Herefter rykkede de ud til huset, hvor de hurtigt kunne konstatere, at der var tale om et projektil fra en riffel. De opfordrede herefter borgere, der havde benyttet en riffel i tidsrummet 09.00 til 13.39, til at henvende sig til politiet.

Og ifølge Karina Søgaard Andresen har politiet fundet frem til den person, der har skudt.

- Politiet har ringet os op, efter de har efterforsket sagen. Det er en jæger, der har affyret skud, og han er selvfølgelig ulykkelig, siger hun.

- De forklarede os, at tre drenge har fortalt politiet, at de klokken 10.15 havde hørt noget, der mindede om skud.

- Vi tog afsted en halv time tidligere, hvor vores datter sad og legede med dukkehuset.

Foto: René Schütze

- Vildt syret

Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi siger til Ekstra Bladet, at man har afhørt den mand, der har affyret skuddet.

- Han er afhørt med en sigtets rettigheder, og så må vi se på, om der skal rejses nogen sigtelser, siger Jesper Sørensen.

Familien er rystet, og der går nok lige et par dage, før chokket lægger sig.

- Det er vildt syret, og det gør os selvfølgelig utrygge, når der rammer skud ind i vores stue. Jeg er faktisk chokeret over, at der er nogle, der skyder så tæt på, siger Karina Søgaard Andersen.