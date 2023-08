Chokfund på byggeplads

Arbejdsdagen gik ikke helt som forventet for en nordjysk entreprenørvirksomhed.

Tirsdag måtte de nemlig brat indstille arbejdet, da en gravemaskine fik mere end jord med op.

'Det sker ofte, at et byggeprojekt kan byde på noget uforudset, og selvom vi normalt er forberedt på det meste, var denne overraskelse alligevel én af de mere spændende og særprægede af slagsen,' skriver virksomheden Trigon i et Facebook-opslag.

Opdagede den heldigvis

For under gravearbejde på den nordjyske virksomheds byggeplads i Skagen dukkede der pludselig en mortérgranat op.

'Granaten, som gravemaskinen fik med op i en skovlfuld jord, blev heldigvis opdaget af vores håndmand, inden det hele gik op i røg – bogstaveligt talt,' skriver Trigon i opslaget.

- Det er ikke noget, man oplever hver dag, tilføjer Tobias Melander, afdelingsleder i Trigon, til Ekstra Bladet.

Efter fundet blev der straks slået alarm til både politi og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD).

Afspærret i timevis

Kanal Frederikshavn skriver, at pladsen var afspærret i godt fire timer, mens fundet blev undersøgt. Og det viste sig rigtigt nok, at der var tale om en mortérgranat, der stadig indeholdt rester af sprængladningen og brændrør.

'Derfor blev den forsigtigt flyttet til et afsides område, hvor den kunne sprænges mere sikkert og forsvarligt,' oplyser den nordjyske entreprenørvirksomhed.

Ifølge Trigon er der formentligt tale om et levn fra Anden Verdenskrig. Tobias Melander fortæller desuden, at arbejdet på byggepladsen blev genoptaget, da afspærringen var ophævet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.