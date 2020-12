Christiania lukker nytårsaften - Pusher Street inklusive

Først var der lukket, så blev der åbnet igen.

Det har været frem og tilbage i Christianias berømte hashgade, Pusher Street, de seneste dag. Men nytårsaften holder man lukket.

Det gælder både Pusher Street og resten af Christiania.

I en pressemeddelelse udsendt Christianias pressegruppe, lyder det:

'Christiania lukker helt af nytårsaften for at begrænse smitte.

Miljøet i Pusher Street har besluttet at lukke ned nytårsaften fra kl. 18 og Christiania bakker beslutningen op ved at lukke af for adgangen til størstedelen af Christiania på samme tidspunkt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christinia er lukket land for udefrakommende nytårsaften. Foto: Jonas Olufson

Politiet: Hashpushere har dårligt samfundssind

Beslutningen er taget for at begrænse smittespredning af Covid-19.Behovet for Cannabis til rekreativ og medicinsk brug forsvinder ikke i en krise, hvor mennesker skal holde afstand.

Tværtimod kan vi se, at det er uændret og at gæsterne i Pusher Street ikke bliver væk. Erfaringen fra et forsøg på at lukke for Pusher Street i juledagene viser, at markedet på et splitsekund bliver overtaget af kræfter uden for Christiania som tager opstilling både på Christiania og på det meste af Christianshavn.

Trodser coronalukning: Pusher Street er genåbnet

Dette skaber stor utryghed for vores naboer på Christianshavn som skal opleve, at der står personer og tilbyder stoffer på hvert et gadehjørne i bydelen. Vi opfordrer til, at Politiet sikrer, at denne beslutning som er taget for at begrænse smittefaren, ikke giver problemer for vores naboer.'

Sådan skriver man i pressemeddelelsen.

På facebook tilføjer man, at Christiania åbner igen 1. januar kl. 05 om morgenen.

Pusher Street lukket igen: 'Her er totalt kaos'

Hos myndighederne hilser man initiativet velkomment:

- Det er vi selvfølgelig glade for. Det havde jo været en potentielt udfordring i forhold til smitterisiko, hvis en masse mennesker var samlet derude til nytårsaften, siger Tommy Laursen, politiinspektør, Københavns Politi.

- Det er jo det, vi har dialog med Christianiafonden om, og det er positivt, at Christiania imødekommer henstillingen om at forsøge at mindske smitterisikoen, tilføjer han.

Efter jul holdt Pusher Street lukket i to dage, hvorefter man genåbnede hashsalget. I de to dage, der var lukket, blev der udbudt hash ude foran Christiania.

Og ifølge politiets vurdering var der ikke kun tale om udefrakommende, der faldbød hash:

- Det er rigtigt, at nogle af dem var 'lykkeriddere' udefra. Men folk med tilknytning til Pusher Street har i følge vores opfattelse spillet i en rolle i forhold til det salg, siger Tommy Laursen.

Nogle var hyret ind af Pusher Street-miljøet, mens andre var folk med tilknytning til Pusher Street, vurderer politiet.