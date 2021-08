Christianitter har fået nok: Pusher Street skal dø

'Nok er nok'.

Mere end 100 navngivne christianitter lægger nu under de slagord op til et endeligt opgør med Pusher Street og den ulovlige handel med hårde stoffer og hash i den verdensberømte gade.

Det sker efter en sommer præget af drab, brutale overfald og andre hårde konfrontationer på bydelens hashmarked og hyppige beslaglæggelser af slagvåben og knive.

- Det er den mest klokkeklare udmelding fra en så stor gruppe navngivne christianitter, jeg har set, og det gør mig virkelig glad. Der er jo ingen tvivl om, at vi i lang tid har set kriminelle grupperinger optræde flok-truende og markere, at det var dem der bestemte på Christiania, siger Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi og øverste leder af den specialgruppe, som opererer i det kontroversielle område.

'Koldblodigt mord'

Overfor Ekstra Bladet beskriver flere anonyme christianitter protesten, der er oplæg til et fællesmøde i næste uge, som 'historisk' og en markering, der tåler sammenligning med den store junk-blokade tilbage i 1979.

Mulighederne er stadigvæk mangfoldige i Pusher Street for folk, som gerne vil købe hash. Foto: Stine Tidsvilde

- Vi har ingen kommentarer lige nu, siger talsmanden Risenga Manghezi, der henviser alle til den fælles erklæring i Christianias nyhedsmedie Ugespejlet op til weekenden.

Her melder gruppen ud, at de ikke længere vil lægge jord til, hvad de selv kalder 'Storkøbenhavns hash-supermarked, som er løbet løbsk'. De vil have 'den fredelige, kreative og sprudlende fristad' tilbage.

Pusher Street: Rydninger, drab og hashsalg Pusher Street på Christiania har i flere årtier været en omdiskuteret magnet for kriminalitet og illegal handel med hash og genstand for benhård politisk debat og politiets konstante bevågenhed. Gaden har været ryddet flere gange. Der er typisk godt 30 boder fordelt ud over selve gaden, der strækker sig over et par hundrede meter og også består af en større plads. I følge pushernes oprindelige interne regelsæt skal hver bod ejes af en person, der bor på Christiania. Men efter ordensmagtens pres, der har medført en del fængslinger, er der slækket på reglerne, således, at der blot skal være knyttet en bosiddende christianit til hver bod. I 2016 ryddede christianitter selv gaden efter et opgør, hvor to politibetjente og en civil person blev ramt af skud. Den formodede gerningsmand døde efter en skudveksling i forbindelse med hans anholdelse. Vis mere Vis mindre

'Christianias hashmarked er ude af kontrol og har været det længe', skriver de, og erklærer derefter, at Christianias stiltiende accept af markedet og dets aktører var betinget af, at de blandt andet overholdt fristadens grundlov om 'ingen hårde stoffer, ingen våben, ingen vold'.

'Det har vist sig umuligt for aktørerne på markedet at følge reglerne, og for nogle uger siden kulminerede det i et koldblodig mord. Derfor siger vi stop nu', heddet det med en henvisning til det uopklarede skuddrab på en 22-årig christianit natten til 4. juli.

'Skruppelløse forretningsfolk'

Netop det drab udløste stor intern uenighed, hvor tilhængere af at lukke Pusher Street blev beskyldt for at stå bag et kupforsøg. Siden er den interne protestbevægelse åbenlyst vokset markant i omfang og styrke.

Men det er ikke omkostningsfrit at råbe op. En kvinde skriver i Ugespejlet, at en pusher efter at hun havde talt for gadens lukning kom forbi hendes hus og tog et billede af hende. Hun nægter dog at lade sig kue og blive taget til fange af, hvad hun beskriver som 'verdens mest skruppelløse forretningsfolk'.

Første punkt på fællesmødets dagsorden næste søndag er en undsigelse af hashmarkedet i Pusher Street og et stop for 'fødekæden af Christiania-børn' til den ulovlige handel i gaden.

Pusher Street fotograferet i forbindelse med skyderier. Områdets historie har i flere årtier været præget af ophedede debatter og rydninger ført an af utilfredse christianitter eller politifolk. Foto: Henning Hjorth

Gruppen vil også diskutere, hvordan man kan arbejde for en generel legalisering af hash i Danmark.

Men der er også en erkendelse af, at det uden hjælp fra Pusher Streets kunder og landets politikere vil være en næsten uoverkommelig opgave for Chrstiania alene at stoppe, hvad gruppen beskriver som det 'førerløse godstog':

'Vi har brug for hjælp fra politikerne på Borgen, som i årevis har gået rundt om den varme grød med hensyn til afkriminalisering/legalisering af Canabis'.

I forhold til den verdenskendte hashgade, har Ekstra Bladet i årevis beskrevet den negative spiral, som det organiserede kriminelle miljø i Pusher Street var del af. Samtidig har Ekstra Bladet løbende afdækket, hvordan spillet i Pusher Street også involverede medlemmer og personer med tilknytning til Hells Angels.

Siden er aktører med tilknytning til andre rockerklubber og på det seneste også figurer med tilknytning til det storkøbenhavnske bandemiljø, blandt andet banderne NNV og LTF, også blevet direkte aktører i 'Gaden', som Pusher Street også kaldes.

Politichef: Vi giver en udstrakt hånd

Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi, er klar til at bakke op, om de grupperinger, som nu står frem og er klar til at kæmpe for et stop for den illiegale hashhandel på Christiania. Foto : Finn Frandsen

Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi, vurderer, at den markante protest-manifestation fra så mange christianitter, kan blive et gennembrud i arbejdet for at afvikle det illegale marked for handel med hash på Christiania.

- Jeg har aldrig set så mange stå frem og sige 'nok er nok', og jeg kan garantere, at de har en udstrakt hånd fra os i politiet. Vi vil meget gerne hjælpe med at lukke markedet ned derude, og jeg ved, at Københavns Kommune også er klar til at hjælpe pushere, som gerne vil i en anden retning, siger Tommy Laursen.

Han håber, at den retorik, hvor folk der med hans ord 'udtalte sig til Ekstra Bladet skulle tæskes ud af gaden', nu bliver afløst af en mere åben debat om Christianias fremtid.

Politiinspektøren hæfter sig ved, at det også økonomisk vil være en fordel for christianitter, hvis de selv i højere grad får råderet over Pusher Street og Green Light Street på Christiania.

- Det er den mest attraktive jord derude. Det vil være fantastisk, hvis de selv kunne tjene penge på handel i det område, i stedet for at det som nu kun kommer pushere og meget få christianitter til gode, siger Tommy Laursen.

Christianit: Stop for vores børns skyld

Kvindelig christianit mener, at en mere restriktiv kurs over for hashmarkedet på fristaden er 'bydende nødvendig'. Foto: Jonas Olufson

I et meget personligt indlæg i Ugespejlet forklarer en kvindelig christianit, hvorfor et totalt stop for illegal hashhandel i Pusher Street er 'bydende nødvendig'.

Det er det efter hendes mening af hensyn til de børn, som trækkes ind i den kriminalitet og livsstilen med lettjente penge, dyre biler og både og udlandsrejser, som 'Gaden' byder sig til med.

Det er den fødekæde, hun vil stoppe. Ikke kunderne som hun erklærer sig ligeglad med. Heller ikke så meget kampen for en hash-legalisering.

'Det er blevet klart for rigtig mange af os, at vi ikke længere kan regulere os ud af tingenes tilstand i 'Gaden' (...). Den drøm er bristet. Der skal lyde en tak til dem, der (...) har gjort en stor indsats for at holde de værste uhyrligheder væk, men vi må jo erkende, at det nu er gået helt galt, skriver kvinden.

Hun mener, at Christianis stiltiende accept af hashhandlen har bidraget til at sluse 'vores børn' ind i det kriminelle miljø og gøre det til en acceptabel vej at gå.

Lunten bliver kortere

'Livsstilen frister. Der florerer stoffer og pludselig skal man måske tjene til dem. Frygten for at blive anholdt får adrenalinet til at rende, lunten bliver kortere, personligheden ændrer sig, voldsparatheden stiger', forklarer hun og kalder det en glidebane, der vil fortsætte ufortrødent, hvis gode, restriktive kræfter på Christiania ikke siger stop nu.

Ikke overfor de involverede mennesker, men over for deres erhverv.

Kvinden konkluderer, at det bør være tydeligt for alle, at 'vold, våben og skudsikre veste, diverse hårde stoffer og bander er en realitet i 'Gaden' nu'.

'Der er ikke noget tilbage at forsvare, ikke noget at kunne stå inde for. Med et af vores børn myrdet (drabet på den 22-årige mand i juli, red.) kan vi heller ikke længere lade stå til. Vi bliver nødt til at tage kampen op', skriver kvinden.