Christianitter om skuddrab: - Nogen må gøre noget

Søndag formiddag strømmer turister og besøgende ind ad indgangen til Christiania. Der bliver kigget på de åbne boder og slubret kaffe ved caféerne i sensommersolen.

Umiddelbart er er der ingen synlige spor fra den massive efterforskning, der fandt sted natten til søndag ved bebyggelsen Stjerneskibet på Pusher Street, hvor en 30 årig mand lørdag aften blev likvideret med seks skud.

En anden stemning

Manden, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Hells Angels-rocker, afgik ved døden på stedet. Fire andre, to mænd og to kvinder, blev også ramt af skud.

Mens besøgende på Christiania ikke virker synderligt påvirkede - måske endda helt uvidende - om det drabelige skuddrama, hersker der en helt anden stemning blandt fristadens beboere.

Søndag formiddag var Christiania igen velbesøgt og åbent som vanligt. Der var ingen synlige spor fra politiets efterforskning i løbet af natten. Foto: Jonathan Damslund

Ekstra Bladet har talt med flere efter hændelsen. De ønsker alle at være anonyme af hensyn til deres sikkerhed.

Gråd, skrig og skud

I løbet af aftenen og natten kunne Ekstra Bladets reporter på stedet berette, at stemningen var stærkt påvirket af skudepisoden. Der var en trykket stemning, hvor flere på stedet græd, lød det.

Ekstra Bladet har talt med flere, der var til stede og oplevede den tragiske hændelse.

- Jeg møder mange af dem, som kommer ud af Christiania. Der var en meget ophidset stemning. De talte om, at en var død, siger en af de lokale til Ekstra Bladet. Andre fortæller, at de hørte 'en regn af skud', som de i første omgang troede var fyrværkeri.

Ikke sidste gang

Fælles for christianitterne er, at de endnu en gang står tilbage - bange, vrede og frustrerede over, at Pusher Street atter skulle koste et menneske livet og bringe flere i fare.

Og deres bekymring er, at denne gang langtfra er den sidste heller.

- Vi er kede af det. Vi er vrede. Vi er faktisk bare frustrerede over, at det er sket igen - nogen må gøre noget! siger en ældre kvinde, der har boet på Christiania i 43 år, til Ekstra Bladet.

Politiet efterforskede gerningsstedet i løbet af natten til søndag. Foto: Kenneth Meyer

Om en af de sårede lyder det:

- Han var min nabo, så jeg kender ham. Han havde boet her i rigtig, rigtig mange år. Han er en ældre mand med voksne børn. Og han var bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger hun oprevet.

Uhyggelig stemning: - De er kyniske

Det er almen kendt, at Pusher Street er forretningsbase for flere personer fra bande- og rockergrupperinger. Gaden har også utallige gange været gerningssted for drab, drabsforsøg og voldsomme overfald.

- De (grupperingerne, der står i Pusher Street, red.) er kyniske ’as hell’. I gamle dage var det en normal beboer, der måske solgt hash, og så kunne man stå og ryge sammen. Nu er det cool forretning. Det er blevet mere afstumpet, fortæller kvinden, der har boet i området hele sit liv.

Christianitterne fortæller samstemmigt, at de oplever, at deres hjem er taget fra dem. Det er blevet en krigszone, hvor det efterhånden er reglen, at der hersker en 'uhyggelig' og 'ubehagelig' stemning.

- Alle vil have en bid af kagen. Og der er jo ikke nogen, der stopper, så længe millionerne vælter ind, siger kvinden til Ekstra Bladet.