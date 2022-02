Christianitter: Pusher Street trækker spor af vold og trusler

Gennem de seneste år er miljøet i og omkring Pusher Street blevet mere og mere voldeligt.

Episoder med vold og trusler er ikke gået ubemærket hen på 'Fristaden', hvor man ifølge Ekstra Bladets oplysninger oplever en voksende træthed i takt med, at omtalte slags episoder bliver flere og flere.

Jævnligt omtales episoder af den karakter i Christianias interne blad, Ugespejlet. Men i seneste nummer er der ikke mindre end tre notitser, der handler om vold, trusler og utryghed, der alle trækker spor til netop miljøet omkring Pusher Street.

Episoderne var i første omgang omtalt i det lokale Christianshavner-organ Havnefronten.

Første notits handler om en forretningsdrivende, der har følt sig nødsaget til at lukke 'på grund af miljøet i Gaden', som Pusher Street kaldes internt.

Overfald

På næste side advares der om, at 'nogle unge i mindre grupper driver rundt på Christianias hovedområde og overfalder folk'. Ifølge notitsen er det blandt andet sket på en sti, der fører ud af Christiania.

Sidste notits beskriver, hvordan en bygning i stigende grad bliver misbrugt til at gemme hash, og at flere af beboerne er blevet truet med vold. Her har det blandt andet lydt 'dont look at me', 'du skal dø' og 'shut up bitch, I stab you.'

Særligt en person har været aggressiv, og man har i den forbindelse rettet henvendelse til miljøet omkring Pusher Street, men uden effekt.

Ifølge notitsen er der også fundet gemte våben, ligesom personer, der har bevæget sig omkring huset, angiveligt var blevet set være bevæbnede.

Det beskrives endvidere, at det sker på alle yderområder, og at der fra pusher-folkets side ikke længere er respekt for afgrænsning til boligområder.

Sker efter midnat

Hulda Mader, talsmand for Christiania, fortæller, at der i forhold til de omtalte overfald ikke er tale om personer fra Christiania. Det er folk udefra, der står bag.

- Det er ikke kun sket på Christiania, men også på resten af Christianshavn, og det er især sket efter midnat, hvor Pusher Street stort set er lukket, fortæller hun.

Hun tilføjer desuden, at miljøet i og omkring Pusher Street er blevet anderledes efter, at politiet har intensiveret indsatsen imod den organiserede handel med hash.

Politiet er opmærksomme

Også Københavns Politi er opmærksomme på situationen.

- Vi oplever, at der fra tid til anden er mere uro i det kriminelle miljø omkring den organiserede hashhandel i Pusher Street og Green Light District end sædvanligt, og det oplever vi øjeblikket. Vi er fuldt opmærksomme på det, når vi dagligt patruljerer i området, skriver politiinspektør i Københavns Politi Tommy Laursen i et mailsvar til Ekstra Bladet.

- Vi er tilsvarende opmærksomme på, at det også har betydning for de almindelige beboere på Christiania. Hvis borgerne i området har bekymringer eller andet, de vil vende med politiet, vil jeg opfordre dem til at benytte Din Betjent-ordningen.

- Oplever beboerne eller besøgende på Christiania truende adfærd eller decideret voldelige episoder, så skal de anmelde det med det samme, fortæller Tommy Laursen.