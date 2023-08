Christianitterne efter brudt barrikade: - Det er lorte ærgerligt

CHRISTIANIA (Ekstra Bladet): 'Fuck christianitterne!'

Sådan lød det fra flere hætteklædte og maskerede mænd, da de tirsdag omkring klokken halv elleve lykkedes med at bryde de barrikader, som lokale christianitter i løbet af natten havde sat op for at spærre indgangene til Pusher Street.

I en pressemeddelelse, der blev sendt omkring klokken fire natten til tirsdag, fremgik det, at aktionen sker i håb om 'at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni', og at 'aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i og omkring Pusher Street.'

En melding, der fik de mange aktører omkring Pusher Street til at samle sig i store grupper i den tomme hashgade.

- Vi vil ha' hash. Vi vil ha' hash. Vi vil ha' hash, sang en hætteklædt og tatoveret mand, mens en anden kort forinden havde bokset tomt ned i en rygsæk som en tydelig provokation til christianitterne, der tager afstand fra vold.

Annonce:

- Så må I hen og hjælpe, hvis I skal være gangstere, sagde en christianit til et par unge fyre, som iagttog pusherne skubbe til de tunge barrikader rundt omkring indgangene.

Det var tydeligt at se, at pusherne havde væltet Christianitternes barrikader. Her står der 'køb dit hash et andet sted'. Foto: Kenneth Meyer

'Mere lort end det plejer'

Kort efter lød jublen fra de mange maskerede mænd i løse bukser, da de i flok fik rykket containerne med ordene 'stop vold, drab og overfald', 'elsker du Christiania, køb et andet sted' og 'stop udnyttelse af Christiania'.

Blot få minutter senere var pusherne ved at samle deres boder, som var væltet i nattens vilde blæst, og allerede klokken lidt i 11 var hash-salget igen skudt i gang i de første par boder.

Og det var ikke, hvad christianitterne havde håbet på, fortæller en anonym christianit til Ekstra Bladet. Hun ønsker at være anonym af ''sikkerhedsmæssige årsager' på grund af rocker- og bandegrupperingernes tilstedeværelse i den travle gade.

- Det er lorte ærgerligt, at der ikke gik flere timer, før containerne var skubbet til side, siger hun.

Annonce:

- Jeg frygter, at det nu bare fortsætter, som det plejer - forskellen er bare, at nu står der containere hulter til bulter og væltede betonklodser, så nu ligner det mere lort, end det plejer at gøre.

Misbruger Christiania

Christianitten har ikke meget til overs for de maskerede mænds sejrssange.

- Jeg synes, tilråbene og jublen bekræfter vores oplevelse af, hvilke mennesker det er, der er nede på Pusher Street. Det er ikke mennesker, der har noget at gøre med Christiania. Det er bander og grupperinger ude fra, der misbruger den her del af vores landsby og bruger det som deres eget territorium, hvor de kan stå og sælge, siger hun.

Christianitternes aktion skal ses som en protest mod de mange voldsepisoder i hashgaden. I en pressemeddelelse udtaler de, at deres handling sker med 'stor, personlig risiko' og med frygt for deres sikkerhed. Foto: Kenneth Meyer

Hun er generelt tilfreds med selve aktionen i nat, hvor de fik blokeret Pusher Street, men er altså 'ærgerlig' over aktionens efterspil.

- Aller helst havde jeg håbet på, at folk havde respekteret, at der nu var spærret af, og at de ikke skulle sælge her, siger hun og påpeger, at christianitterne heller ikke er tilfredse med politiets håndtering af hash-gaden.

Annonce:

- Vi er synligt til stede på Christiania, præcis som vi plejer, og det fortsætter vi med. Derudover er vi i tæt dialog med alle kræfter, der ønsker et stop for den organiserede hashhandel i Pusher Street. Vi er fuldt engageret i den proces, der allerede er i gang, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Simon Hansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodige Pusher Street

Christianitterne påpeger, at aktionen kommer en måned efter to-årsdagen, hvor en 22-årig christianit ved fejl blev likvideret på klods hold. Foto: Kenneth Meyer

Christianitternes aktion kommer som meddelt i deres pressemeddelelse efter en stribe voldsepisoder de seneste måneder.

28. juli sprøjtede blodet ud af panden på en tidligere Hell's Angels supporter fra AK81. B.T beskrev efterfølgende episoden og bragte billeder, der viser manden segne om på jorden i Pusher street. Ekstra Bladet har også set videoen, der er optaget af en tilstedeværende, hvor man ser den shortsklædte mand, der forsøger at komme på benene, mens hans overfaldsmand bliver holdt tilbage.

Ifølge B.T's oplysninger var overfaldet et internt Hells Angels' opgør.

Annonce:

Avisen skriver også, at der indenfor 24 timer - onsdag og torsdag 19. og 20. juli - var to voldsepisoder, herunder et knivstik. Ekstra Bladet har desuden beskrevet et særdeles brutalt overfald fra 28. april, hvor op mod 20 maskerede mænd overdyngede en intetanende 'klipper' med slag og spark.

To måneder senere skred politiet til anholdelser og 20 mænd fra rockergruppen Comanches (tidligere Satudarah, red.) er sigtet for det rå overfald.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan rockergrupperne styrer Pusher Street. Læs mere her.