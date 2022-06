Cirkuslastbil kører ind i hus

En cirkuslastbil er kørt ind i et hus søndag eftermiddag. Det tyder ikke på, at der er sket nogen personskade

Søndag eftermiddag er en Cirkus Arena-lastbil kørt ind i et hus beliggende på Maribovej i Søllested på Lolland.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Steffen Jensen til Ekstra Bladet.

- Vi modtager anmeldelsen 14.28. Der er formentlig ikke nogen personskade, men der har været rekvireret en ambulance, der har kørt chaufføren til tjek på skadestuen, fortæller vagtchefen.

- Lige nu afventer vi et bjærgningskøretøj, der kan trække lastbilen fri, og så kommer der noget skadeservice, der skal stabilisere huset.

Politiet har endnu ikke haft lejlighed til at tale med chaufføren af lastbilen, og hvad den nærmere årsag til uheldet er, vides derfor ikke endnu.

Ifølge Vejdirektoratet er der ikke nogen tidshorisont for, hvornår oprydningsarbejdet er færdigt. Derfor skriver de, at bilister, der skal mod færgen, med fordel kan køre via Vesterborg.

Hvad, der er gået forud for uheldet, er endnu uvist. Foto: Jan Schmidt/Byrd

