Claus Hjort tiltales for at røbe statshemmeligheder

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) stilles for retten for at have overtrådt straffeloven ved at videregive fortrolige oplysninger. Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Skridtet er ikke nogen overraskelse. I januar sidste år fortalte han selv om, at han var blevet sigtet.

I maj sidste år indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der skulle rejses en straffesag mod den markante politiker.

Imidlertid var der ikke flertal i Folketinget for at ophæve Claus Hjorts parlamentariske immunitet.

Modstanden skyldtes, at flere partier ikke mente, at de kunne få tilstrækkelig besked om sagen. Og derfor kunne straffesagen ikke blive til noget.

Imidlertid stillede Claus Hjort ikke op til folketingsvalget i november, og derefter har anklagemyndigheden ikke skullet få grønt lys fra Folketinget.

Det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), der har tiltrådt indstillingen om at rejse tiltale mod den tidligere minister. Det fremgår af tirsdagens pressemeddelelse om sagen.

Her står også, at anklagemyndigheden ønsker at få sagen behandlet af domsmænd. Det betyder, at man ikke forventer en straf på fængsel i fire år eller derover.