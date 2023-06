Kun i Ekstra Bladet

Et fremtrædende medlem af rocker-gruppen Comanches MC er blevet anholdt og stillet for en dommer for salg og besiddelse af to kilo kokain. Der er tale om to tilfælde af salg af ét kilo kokain.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Comanches-rockeren sigtet for at have fjernstyret endnu ukendte gerningsmænd i køb og salg af de to parti af hårde stoffer.