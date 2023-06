Kun i Ekstra Bladet

Seks mænd fra rockerklubben Comanches er gået under jorden. Politiet efterlyser dem med navn og billede, fordi de mistænker dem for at stå bag et særdeles voldeligt overfald. Alle seks mænd er ifølge Ekstra Bladets oplysninger Comanches-rockere i klubbens West End-afdeling i Esbjerg. Blandt de efterlyste er også den lokale præsident, Ilhan Mehmedovic Haskic.