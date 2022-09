Krimi ... 2. sep. 2022 kl. 07:00 Gem artikel Gemt artikel

Coop-ansat skudt i hovedet

Uhyggeligt lydklip - drabsoffer skudt under 112-opkald og kvalt i sit eget blod. Var mønsterborger til det sidste. Ringede til alarmcentralen for at fortælle om et skyderi og døde med vagten i røret