Copenhagen Pride: Opmærksom på terror og hadforbrydelser

Siden lørdag har København været malet i regnbuens farver i anledning af den årlige LGBT+- og menneskerettighedsfestival Copenhagen Pride Week.

En festuge, der sidste år vakte særligt stor politi-bevågenhed og usikkerhed blandt gæster, efter paraden til Oslo Pride endte i et fatalt skudangreb 25. juni 2022, hvor to mistede livet, og 21 blev såret.

Derfor er politiet også i år til stede og synlige under hele ugen med mobile politistationer og lokalbetjente, der står klar til at hjælpe, hvis man ser eller oplever noget udover det sædvanlige.

- Vi har været særligt godt forberedte de seneste år, hvor terrortruslen har været høj i Danmark. Derfor er Copenhagen Pride også et arrangement, som vi har meget opmærksomhed i forhold til hadforbrydelser og terror, siger ledende politiinspektør fra Københavns Politi, Peter Dahl, der i øvrigt kan oplyse, at festugen indtil videre er forløbet stille og roligt.

Ingen grund til usikkerhed

Men udover at hovedstadens politi vil være synlige, gør Copenhagen Pride selv som vanligt en indsats for at øge sikkerheden i løbet af festugen.

- Vi er altid særligt opmærksomme på sikkerheden, fordi det er et stort, menneskefyldt arrangement. Vi har altid et tæt samarbejde med politi og sikkerhedstjenester, om hvordan vi varetager sikkerheden. Udover politiet, har vi også vores sikkerhedsfolk, der går rundt i gule og blå veste, så man kan se, hvem de er, siger Lars Henriksen og opfordrer til, at man henvender sig med det samme, hvis man har brug for hjælp.

Men det vigtigste budskab både fra Københavns Politi og forpersonen fra Copenhagen Pride er, at der ikke er grund til at føle sig usikker.

- Vi opfordrer gæster til at komme med glæde, imødekommenhed og pride-begejstring, og så selvfølgelig agere lige så ansvarligt, som man altid gør, når mange mennesker er samlet, siger Lars Henriksen.

Den samme appel lyder fra politiinspektør Peter Dahl.

- Man skal bare have en god fest og hygge sig. Og hvis man ser eller oplever et eller andet, der giver anledning til utryghed, så tag endelig fat i os, så er vi der for at hjælpe, siger han.