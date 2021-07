Corona hjælper misbruget af dankort til rekordlavt niveau

Misbrug af dankort er faldet til et historisk lavt niveau. Det viser tal fra Nets.

I løbet af det første halve år af 2021 blev der misbrugt for godt 6,9 millioner kroner på dankort, hvilket er betydeligt under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.

Her var tallene henholdsvis knap 17,8 millioner og 8,9 millioner kroner.

Der er to grunde til det rekordlave misbrug, fortæller Jeppe Juul-Andersen, der er direktør for dankort hos Nets.

- På den ene side har vi gjort en masse for at jagte og undgå misbrug, herunder det ekstra godkendelsestrin på internettet, hvor man skal godkende med NemID, MobilePay eller oplysninger fra en sms.

- Og den anden ting er helt sikkert også corona. Større afstand i butikkerne gør, at det er sværere at aflure pinkoder, og rejserestriktioner gør det sværere for kriminelle at rykke varer ud af landet, siger han.

I første og andet kvartal i år var det henholdsvis 0,4 og 0,3 promille af det samlede beløb, der blev brugt på dankort, der var misbrug.

Tallene fra Nets dækker alene over misbrug af dankort. For Visa og Mastercard er tallene for misbrug typisk en del højere, fortæller Jeppe Juul-Andersen.

Han mener ikke, det er realistisk helt at undgå, at korttypen bliver misbrugt.

- Men det er der, vi arbejder os hen imod, siger han.

Da coronakrisen har hjulpet til mindre svindel med dankort, er det dog muligt, at tallene for misbruget vil stige igen.

- Vi må erkende, at med det ekstremt lave misbrug, der er af dankort lige nu, kan det næsten kun gå op. Men vær forsikret om, at vi gør alt, vi kan, for at holde det nede og om muligt også få det længere ned, siger Jeppe Juul-Andersen.

For at undgå svindel opfordrer Nets til, at kunder skjuler pinkoden ved betaling i fysiske butikker, og at man derudover ikke trykker på links, man ikke kender.

- Måden, man i virkeligheden kan komme mest til skade på, er, hvis man kommer til at trykke på et link eller giver sine kortoplysninger ud typisk på internettet via et forkert link, siger direktøren for dankort.

Politiet foreslår på sin hjemmeside, at man i stedet for at trykke på links i e-mails eller sms'er selv indtaster webadressen.

På den måde kan man undgå at klikke på links, der fører ind på falske hjemmesider, der er designet til at stjæle personlige oplysninger.

- Virksomheder eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger, skriver politiet desuden.