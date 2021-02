Corona-sigtet klinikchef: Jeg tager gerne alle bøderne

Klinikchef er nu tre gange blevet sigtet for ikke at lukke sin klinik, og hun fastholder, at det er en bevidst civil ulydighed og at hun også i retten vil kæmpe imod regeringens nedlukning

Lederen af en hudplejeklinik i Roskilde er nu tre gange på en måned blevet grebet på fersk gerning af politiet og sigtet for klokkeklare overtrædelser af corona-reglerne.

Men det stopper ikke den 32-årige kvinde. Hun nægter at bøje sig for regeringens skærpede krav om en nedlukning af Danmark.

- Jeg tager gerne alle de bøder på 10.000 kroner pr. overtrædelse, der måtte komme. Vi bliver ved med at holde åbent. Det gør vi, fordi vi ikke har råd til at lukke, forklarer klinikkens indehaveren, der ikke ønsker at stå frem med navn og billede eller se sit firmas navn i medierne.

Den kampberedte behandler og selvstændige erhvervsdrivende fik igen i weekenden besøg af Midt- og Vestsjællands Politi, som havde fået et tip om, at der var gang i behandlingerne i det centrale Roskilde.

Og igen endte det med, at politiet sigtede hende for brud på corona-reglerne.

Bevidst ulydighed

Det samme er sket to gange tidligere i år efter de danske myndigheders indførelse af skærpede regler om, at hele servicebranchen skal lukke dørene for kundebesøg.

Klinikchefen var selv til stede, og hun fortryder ikke den civile ulydighed, som fra hendes side er en helt bevidst handling.

Klinik knaldet tre gange: Risikerer kæmpebøde

- Kan du forstå, at mange danskere vil opfatte det som en direkte kriminel handling?

- Ja, det kan jeg godt forstå. Men vi vil ikke acceptere, at regeringen på den måde lukker Danmark ned på grundlag af smittetal, som er så lave. Hvorfor må for eksempel vinhandlerne holde åbent, mens vi ikke må? Det er ikke en ordentlig fremgangsmåde, mener klinikchefen.

Får ingen hjælpepakke

Hun forklarer, at klinikken reelt ejes af hendes ægtefælle, som også driver sin egen forretning. Derfor er hendes klinik ikke berettiget til at modtage en hjælpepakke.

Klinikken har tre ansatte, men de tager kun en enkelt kunde ind ad gangen og kun, hvis vedkommende kan fremvise en helt ny corona-test, som er negativ.

- Der er ingen smitterisiko for os eller kunderne, mener indehaveren, som vurderer, at hendes forretning har lidt et omsætningstab på omkring 200.000 kroner i årets første måned

- Hvad vil du gøre nu?

- Vi er klar til at gå i retten, og vi har hyret en advokat, som vil sørge for, at vi vinder sagerne.

Klinikchef uenig med politifolk

Den sigtede klinikchef er ikke helt enig i politiets udlægning i en pressemeddelelse om sagen.

Hun afviser for eksempel, at en af hendes ansatte forsøgte at gemme sig, da politifolk bankede på igen i løbet af weekenden.

- Det passer ikke, fastholder kvinden, som medgiver at gardinerne var trukket for, men det var de angiveligt ikke af fordægtige grunde.

Hun afviser også, at hun smækkede døren i for næsen af betjentene, fordi hun ville forhindre, at de fik adgang.

- Jeg lukkede døren, fordi jeg ikke havde tørklæde på, siger den muslimske kvinde.

- Vi har ikke noget at skjule. Vi kæmper med åbne pander, siger klinikchefen.