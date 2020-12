Corona-smittet 97-årig: Politifolk stopper kvindes cafébesøg

Kvinde under ufrivillig politi-bevogtning i alle døgnets timer er psykisk syg og kan ikke forstå, at hun ikke må besøge rehabiliteringscenters fællesarealer og café

En corona-smittet 97-årig kvinde bliver på ubestemt tid døgn-bevogtet af to politibetjente på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) i Snekkersten.

Det gør hun, fordi hun efter myndighedernes opfattelse udgjorde en reel smitterisiko for de andre beboere. Det var derfor ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed nødvendigt at skaffe hjælp hos Nordsjællands Politi.

Det bekræfter Pia Hansen, daglig leder på HRT.

- Det har været et utroligt positivt samarbejde, og det giver os en stor tryghed, at vi har epidemloven, så vi kan få hjælp til at skærme de andre sårbare borgere, der opholder sig hos os. Men jeg forstår godt, hvis folk synes, at det er mange ressourcer at bruge, fortæller Pia Hansen.

Politifolk bevogter smittet 97-årig på ubestemt tid

David Buch, vagtchef i Nordsjællands Politi, har også bekræftet overfor Ekstra Bladet, at to betjente i alle døgnets timer siden torsdag 17. december har været fast udstationeret hos HRT.

Her har politifolkene én konkret opgave. De skal at sikre at den ældre dame forbliver i isolation sammen med andre beboere i samme situation, så hun ikke spreder corona-smitte.

Kvinden ville på café

Pia Hansen oplyser, at hun ikke så andre muligheder end at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som hurtigt gik videre til Nordsjællands Politi. I løbet af et døgn blev der derefter kørt et påbud om isolation af kvinden igennem.

Det skete på baggrund af flere episoder, hvor den smittede kvinde ikke ville eller var i stand til at forstå, at det var vigtigt, at hun ikke forlod HRT's særlige afsnit for smittede beboere.

- Kvinden ville gerne i caféen og gøre, hvad hun plejede. Hun er lidt forstyrret oppe i hovedet, kan jeg godt sige. Det gik selvfølgelig ikke, og i den situation må personalet ikke benytte magtanvendelse, forklarer Pia Hansen.

Hun vil ikke gå i detaljer med kvindens særlige udfordringer. Men hun oplyser, at der er tale om en person med en psykisk sygdom. Hun har ikke nødvendigvis overskud til at sætte sig ind i, hvad der foregår omkring hende.

Personalets eller kvindens egen sikkerhed var aldrig oppe at vende.

- Vi havde simpelthen brug for hjælp til at afskærme de andre beboere, og det er fantastisk, at det kunne lade sig gøre, siger Pia Hansen.

Ingen kontakt til familie

HRT har 48 midlertidige døgnpladser, som benyttes af borgere, der er udskrevet efter et hospitalsophold, men ikke har plads på et af Helsingør Kommunes plejecentre.

Hvor mange corona-smittede, der opholder sig på centret, ønsker Pia Hansen ikke at oplyse.

De to betjente opholder sig ikke i nærheden af de smittede beboere, men er til stede på centret, så de med kort varsel kan gribe ind, hvis personalet ikke kan håndtere den 97-årige kvinde.

- Har der været konkrete episoder, hvor politiet måtte bruge magt overfor hende?

- Det ønsker jeg ikke at kommentere, siger Pia Hansen.

- Hvor længe skal påbudet og politi-bevogtningen køre?

- Det bliver ophævet, når kvinden har været symptomfri i 48 timer. Det har hun ikke endnu. Men det lysner, siger Pia Hansen.

HRT har ingen kontaktoplysninger på nære familiemedlemmer til den psykisk syge kvinde.

- Det er ikke lykkedes os at opspore familie til hende, siger centerlederen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Seks påbud om corona-isolation

Styrelsen for Patientsikkerhed (SPS) ønsker ikke at kommentere den konkrete enkeltsag på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i Snekkersten.

Men en talsmand for styrelsens presseafdeling, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der i år er gennemført i alt seks påbud om isolering af corona-smittede.

I alle tilfælde er politiet blevet bedt om assistance.

Det ligger i forlængelse af Folketingets ændring af epidemiloven i marts 2020. De nye regler giver SPS mulighed for at udstede påbud, om at smittede skal lade sig teste, indlægge eller isolere. Men kun 'hvis det er tvingende nødvendigt' for at forebygge corona-smittespredning

I praksis kan påbud kun komme på tale, hvis en smittet person har en risiko-adfærd for eksempel på grund af psykisk sygdom, eller hvis han eller hun færdes i et miljø, hvor andre personer er særligt sårbare.