Corona-tyv undersøgte 'prikker' på kvinde

Politiet opfordrer til, at man beder om id, før man lukker en fremmed ind, der udgiver sig for at være fra hjemmeplejen eller anden myndighed

En skruppelløs tricktyv stod pludselig ved siden af en 74-årig kvinde, der stadig lå i sengen i sin plejebolig på Nygårdsvej i Højbjerg i fredags om morgenen.

Han var iført et blåt/hvidt mundbind og påstod, at han kom fra hjemmeplejen. Han skulle undersøge hende for corona, og kvinden har fortalt, at han derefter kiggede lidt på hende og kommenterede nogle prikker på hendes hud.

Herefter spurgte han, hvor hun havde sit sygesikringsbevis, og da kvinden fortalte, at det lå i en pung i stuen, gik manden fra sengen. Kort efter råbte han farvel.

Efterfølgende opdagede den 74-årige, at hendes pung med kort og kontanter var stjålet og anmeldte tricktyveriet til politiet. Det er endnu uvist, hvordan gerningsmanden har skaffet sig adgang til plejeboligen.



Den 74-årige kvinde har beskrevet manden som cirka 25-35 år gammel, dansk af udseende med lys hud og kort sort hår. Han talte dansk uden accent og var iført mørkt tøj og engangs-mundbind.



Østjyllands Politi opfordrer til, at man beder om at få forevist id, inden man lukker en fremmed ind, der udgiver sig for at være fra hjemmeplejen eller anden myndighed.

Der er indført en skærpelse i straffeloven, så man risikerer dobbelt straf, hvis man udnytter corona-epidemien blandt andet til at begå tricktyverier.