Corydon beklager: Ingen planer om at gå af

Bjarne Corydon beklager endnu en gang, at Børsen har svindlet. Han har dog ingen planer om at gå af som hverken chefredaktør eller administrerende direktør

Den 30 måneder lange sag om corona-svindel fik sin afslutning i dag, tirsdag, da Dagbladet Børsen fik og accepterede en bøde på 325.000 kroner.

Børsen havde i en periode begrænset salget af annoncer og udskudt eller påvirket annonceindtægter negativt for minimum 203.840 kroner med henblik på at få en højere kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med covid-19.

Chefredaktør og administrerende direktør Bjarne Corydon ser vedtagelsen af bøden som endnu en anledning til at beklage sagen.

Du beklager jo sagen, og – går jeg ud fra – er glad for, den er afsluttet. Hvordan synes du, det ser ud, at et seriøst erhvervsmedie selv er blevet taget i svindel?

- Det, synes jeg, vi bør beklage dybt endnu en gang. Det gjorde vi i sin tid, og det er en god anledning til at gøre det igen. Det bør ikke kunne ske, og det er også derfor, at vi har brugt utroligt mange ressourcer på at få den her sag helt korrekt udredt og rettet op, siger Bjarne Corydon til Ekstra Bladet.

Brud på tilliden?

Kan I i fremtiden skrive om svindel i erhvervslivet, når I selv har fået en bøde for svindel?

- Ja, det synes jeg da 100 pct., vi kan. Jeg synes også, vi har gjort os umage med at håndtere den slags sager, som de bør håndteres. Jeg tror selv, at de færreste virksomheder er i en situation, hvor man med sikkerhed kan vide, at den her slags ting ikke rammer en. Derfor er det jo i høj grad i den måde, man håndterer sine udfordringer på, man skal vurderes på, hvis man spørger mig.

Kan du se, at man som Børsen-læser kan have svært ved at tage det alvorligt, når I som medie, der har svindlet, i fremtiden skriver om andre virksomheder, der svindler?

- Nej, det kan jeg faktisk ikke. Vores opgave er at prøve at skrive ting, der er korrekt og vigtige. Det er jo ikke på nogen måde at være på et korstog. Vi er en virksomhed, der som så mange andre kan begå fejl og også fejl, vi ender med at beklage og måtte rette op på. Det, vi gerne vil bedømmes på, er, om vi så opfører os ordentligt, når vi har begået en fejl.

Tænker du, at Børsens brand og tillid har lidt en knæk overfor jeres læsere?

- Nej, det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, når man måler på det. Overhovedet. Faktisk tvært imod, så er vi jo den mest troværdige avis i Danmark og har været det i mange år i træk. Men det er ikke for at negligere sagens alvor. Det er en alvorlig sag, og vi har beklaget den. Det har vi gjort tidligere, og det er også en god lejlighed til at gøre det igen.

- Vi har jo hele vejen vidst, at vi ville få en bøde, og det har vi også sagt helt tydeligt – allerede for 30 måneder siden. Så på den måde er det, der sker nu, helt som forudset og kommunikeret. Det ændrer ikke på, at det er en god lejlighed til at beklage igen.

Bjarne Corydon har tænkt sig at blive siddende i chefstolen. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Bliver siddende som chef

Du er jo både administrerende direktør og chefredaktør, og du var det også under corona. Går du af nu?

- Nej, det gør jeg bestemt ikke. Det har været min opgave at rydde op i det her…

Men det er vel også dit ansvar? Det er jo det, der ligger i at være chefredaktør…

- Det var jo sådan set noget, vi bad Plesner om at undersøge som en del af undersøgelsen, og det er også noget, politiet har undersøgt – endda rigtig grundigt over 30 måneder.

Så du mener godt, at du kan stå i spidsen for Børsen, når der er blevet svindlet på din vagt?

- Ja, det mener jeg helt sikkert, at jeg kan. Jeg mener, jeg skal måles på, om jeg har håndteret den her sag korrekt, da jeg fik kendskab til den. Det synes jeg, jeg har, og det synes jeg også, sagens udfald viser.

Tror du, at tilliden for både dine journalister og læsere har lidt et knæk til dig personligt?

- Nej, det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Jeg tror både, at mine kolleger og vores læsere har det sådan, at de godt ved, at den her slags problemer kan man løbe ind i, men at de ligeledes stiller nogle høje krav til, hvordan de så håndteres, når man løber ind i dem.

Det er jo ikke noget, I er løbet ind i. I har jo fået en bøde for svindel…

- Det er et problem, man er løbet ind i, når man via en whistleblower finder ud af, at der er noget galt i ens virksomhed, som man ikke har haft kendskab til.

Så det er et problem, du er løbet ind i…

- Jo, men også virksomheden. Sådan er det jo.

Er der så ingen grund til tiltale mod de ledere, der er blevet fyret for det her?

- Det skal jeg slet ikke forholde mig til. Det er fuldstændigt en sag for myndighederne, siger Bjarne Corydon afslutningsvist.