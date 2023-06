Cykeltyv bed betjent i armen: Nu er han dømt

Det udviklede sig voldsomt, da en patrulje i april rykkede ud til en p-kælder i det indre Aarhus, hvor en mand var set skære låsen på en elcykel over med en vinkelsliber.

Da manden var blevet anholdt, sigtet for forsøg på cykeltyveri og var blevet sat ind på bagsædet af politibilen, blev han udadreagerende og aggressiv, hvilket fik ham til at bide den ene af betjentene så hårdt i armen, at biddet gik igennem tøjet og ind i huden.

Og det kommer nu til at koste den 22-årige mand fem måneders ubetinget fængsel, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Har anket dommen

Selvom betjenten ikke kom alvorligt til skade, måtte hun alligevel en tur på skadestuen til behandling.

Manden blev efterfølgende varetægtsfængslet, og torsdag faldt hammeren altså ved Retten i Aarhus.

Helt konkret blev han fundet skyldig i to cykeltyverier samt vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

Selvom den 22-årige erkendte forholdene, har han anket dommen. Han forklarede i retten, at han følte sig uretfærdigt behandlet af politiet, og at det var årsagen til, at han var blevet vred og opfarende.

Anklagerfuldmægtig Lukas Callesen udtaler i pressemeddelelsen, at han er tilfreds med, at retten fulgte hans strafpåstand.

- Den 22-årige begik vold mod en betjent, der bare passede sit arbejde, og det er selvfølgelig voldsomt groft og fuldstændigt uacceptabelt, hvilket dommen også afspejler. Der blev i strafudmålingen også lagt vægt på, at den 22-årige tidligere er straffet for både personfarlig kriminalitet og berigelseskriminalitet, siger han.