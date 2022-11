Cykeltyv på spil: Efterlod stjålet cykel og huggede en ny til 50.000 kr.

I Børkop mellem Vejle og Fredericia fik den lokale cykelhandler sig noget af en overraskelse, da butikken pludselig blev udsat for et mærkværdigt cykeltyveri.

Forleden entrerede en middelaldrende mand iført cykelhjelm og lycra nemlig cykelhandleren.

Han var ankommet på en mountainbike, som var brugt, men i fin stand og havde et ønske om at opgradere sin cykeloplevelse med en ny model - en mountainbike fra Trek til intet mindre end 50.000 kroner.

Ikke den dyreste cykel i forretningen, men stadig en cykel af god kvalitet.

Kom aldrig tilbage

Cyklen blev indstillet til mandens højde, og så fik han ellers lov til at rulle derudaf på den spritnye mountainbike.

- Han kom ikke tilbage med det samme, derfor tænkte vi i første omgang, at han var ude på en lang prøvetur, fortæller indehaveren af Børkop Cykler, Hans Peter Knudsen, til Ekstra Bladet.

Timerne gik, og så vidste butikkens medarbejdere godt, hvad klokken var slået. Manden havde simpelthen hugget cyklen på en yderst snedig måde.

Politiet kom ind over sagen og undersøgte den cykel, manden havde efterladt.

- Det viste sig, at den var stjålet for halvanden måned siden i Aarhus, lyder det fra Hans Peter Knudsen.

Politianmeldt

Foruden en politianmeldelse af episoden har Hans Peter Knudsen også delt tyveriet på Facebook, hvor opslaget er delt vidt og bredt.

Men selv regner ejeren ikke med at se den flotte mountainbike igen.

Mountainbikes er blevet populære de seneste år. Her nyder fire ryttere skovene omkring Silkeborg. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

- Kan folk stadig få lov til at køre en tur rundt om blokken på en af jeres cykler efter tyveriet?

- Vi har diskuteret det internt, men vi har haft butikken i 30 år og har aldrig fået stjålet noget før nu. Derfor kan folk stadig komme ind og prøve alt.

- Vi har da overvejet, om vi skal have en gps-tracker i vores cykler, forklarer cykelhandleren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi for at bekræfte anmeldelsen af tyveriet, men det ville politiet ikke oplyse. Desuden kunne politiet heller ikke komme med et skøn om sandsynligheden for at finde cykeltyven eller cyklen igen.

Ved du noget om sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

