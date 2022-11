Cykeltyve brød gennem dobbeltmur

Cykeforretningen Aalborg Bikezone i Svenstrup syd for Aalborg var natten til lørdag udsat for et spektakulært indbrud.

Tyvene brød nemlig gennem en mur til forretningen, hvor de stjal 15 racercykler af mærket Willer.

Det skriver Nordjyske.

Cyklerne, der til sammen har en værdi på flere hundredtusinde kroner, blev skilt ad, før de blev løftet ud af hullet i muren.

- Indbruddet er udført professionelt, fortæller vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Bankede hul i dobbeltmur

En medarbejder fortæller desuden, at forretningen er sikret med gitre for vinduer og døre samt har dobbeltlåse.

Derfor har cykeltyvene måtte trænge ind i butikken bagfra, hvor de skulle over en høj mur med pigtrård.

For at komme ind i butikken bankede de hul i dobbeltmuren, og politiet mener derfor, at indbruddet må have larmet.

Hvis du har hørt noget i Svenstrup nær Godthåbsvej natten til lørdag, vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig på telefon 114.