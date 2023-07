Cykeltyve knaldet: 12 ladcykler fundet på Frederiksberg

Københavns Politi har anholdt og sigtet to personer for hæleri

Det er sommer, solen skinner og cykler fylder overalt i bybilledet.

Det betyder også, at det er højtid for cykeltyve, og torsdag aflagde Københavns Politi besøg på en adresse på Frederiksberg efter en borgerhenvendelse.

Og her fandt betjentene 12 ladcykler og flere batterier til el-cykler, som de to beboere ikke kunne redegøre for.

De er begge blevet anholdt og sigtet for hæleri, skriver politiet på Twitter.

Det er bestemt ikke første gang, politiet har foretaget anholdelser i forbindelse med cykeltyverier.

Flere gange har politiet modtaget anmeldelser om cykeltyveri, men hvis ikke ejeren kan fremvise cyklens stelnummer, kan det ikke bevises, at cyklen er blevet stjålet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Gode råd

Derfor har Københavns Politi tidligere udsendt nogle gode råd, hvis du vil forhindre, at din cykel bliver stjålet.

'Tag et nærbillede af din cykels stelnummer og gem det sammen med din kvittering. Gem oplysningerne et sted, hvor du kan finde dem igen, så du kan oplyse det til politiet, hvis du får brug for at melde din cykel stjålet,' har vicepolitiinspektør Peter Reisz, der er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet i Københavns Politi, udtalt i en pressemeddelelse.

Har du en el-cykel, er det en god ide også at tage et billede af batteriet og dets serienummer. Batterierne til de eldrevne cykler er nemlig også i høj kurs hos cykeltyvene.