Cyklede fra politiet: - Så bliver vi sat af

I Gellerup, som ligger i det vestlige Aarhus, opdagede en hundepatrulje en stjålet bil komme kørende på vejen.

Da betjentene forsøgte at få bilen standset, udviklede der sig en biljagt, som endte 1-0 til biltyven på mærkværdigvis.

Gerningsmanden hoppede nemlig ud ad bilen og op på en cykel, hvor han derefter kunne cykle fra betjente, der forsøgte deres bedste at følge med til fods.

Dårlig trend

Det er ikke første gang, at en cykel er blevet brugt som flugtkøretøj i Aarhus by.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en 21-årig mand, der i forbindelse med et grundlovsforhør flygtede fra retten i Aarhus på cykel.

Derfor er det også ifølge Vagtchefen hos Østjyllands politi, René Ludvig, en dårlig trend, der er ved at udvikle sig i Danmarks næststørste by.

- De kan accelerere meget hurtigere end os, når de hopper op på en cykel, siger René Ludvig.

- Så det er klart, at vi bliver sat af i sådan en situation, og manden stak også af fra os i dag.

1-1

Dog kunne Østjylland politis Aarhus V patrulje senere på aftenen genkende manden, og det førte til en straksanholdelse.

- Han slap væk i første omgang, men jeg ved ikke, om man kan sige, at der står 1-1 nu, lyder det fra René Ludvig, der fortæller, at manden sidder i Aarhus arrest og venter på, at forholdene bliver talt sammen.

Manden er både sigtet for at køre mere end 100 procent for stærkt, køre imod kørselsretning, køre overfor rødt lys, køre på mindre stier, stjæle bilen og sidst, men ikke mindst, stjæle flugt-cyklen.