Cyklist afgået ved døden: Undersøger solouheld

En mand er tirsdag eftermiddag afgået ved døden på en cykeltur på Munkholmvej tæt på Munkholmbroen sydøst for Holbæk.

Her har både politi, ambulance og en lægehelikopter været tilkaldt. Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi er der tale om et solouheld.

- Vi har en cyklist, som er væltet og har slået hovedet. Cykelhjelmen er flækket. Vi ved endnu ikke, om han har fået et ildebefindende eller er død som følge af styrtet. Det skal undersøges ved et ligsyn, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at den læge, som ankom til stedet med lægehelikopteren, mente, at der ikke var noget, som kunne gøres for at redde mandens liv.

Derfor er politiet ved at være færdige på stedet.

- Vi har tilkaldt en bilinspektør, som vi jo skal i sådanne ulykker, som skal klarlægge forløbet, oplyser vagtchefen.

Han siger afslutningsvist, at de pårørende er underrettet i sagen.