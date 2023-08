Cyklist afgået ved døden

Politi og redningsmandskab rykkede onsdag formiddag ud til en cykelsti på en bakke i Rødhøj i Odsherred.

Anmeldelsen kom fra en bilist, der havde set en ældre mand ligge ukontaktbar på cykelstien ved siden af sin cykel.

Ambulancepersonale kørte manden til skadestuen i Holbæk, hvor han blev erklæret død.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Ildebefindende

Manden viste sig at være en 84-årig mand fra Grevinge, og hans pårørende er blevet underrettet.

Efter fundet af den bevidstløse mand undersøgte politiet stedet og cyklen, og undersøgelserne viste, at manden formentlig var væltet på vej op ad bakken og derefter havde ramt en stensætning.

Der var ikke umiddelbart noget, der tydede på, at han skulle være blevet påkørt af en anden trafikant. I stedet er det politiets formodning, at manden fik et ildebefindende under sin cykeltur.