Cyklist død af sine kvæstelser

En 65-årig cyklist, der onsdag var involveret i en trafikulykke nord for Hillerød, er torsdag død af sine kvæstelser.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Ulykken skete omkring klokken 10.00 onsdag formiddag.

Her kom den 65-årige cyklende på Helsingevej nær Fuglsangsvej, da han blev ramt af en bil. Han blev fløjet i helikopter til sygehuset, men hans liv stod altså ikke til at redde.

Som altid ved alvorlige ulykker blev en bilinspektør tilkaldt for at undersøge både ulykkesstedet og de involverede køretøjer for at fastslå, hvad der gik galt.

Politiet kan torsdag ikke sige noget nærmere om omstændighederne ved ulykken.

- Det må bilinspektørens rapport vise, siger vagtchef Rolf Hoffmann.