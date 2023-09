Cyklist dræbt i ulykke

Politiet mener, at den ældre mand svingede ud foran en bil uden at orientere sig først

En mandlig cyklist er lørdag afgået ved døden efter en ulykke.

Der er tale om en venstresvingsulykke på hovedvejen mellem Hjørring og Hirtshals i Nordjylland, skriver TV 2 Nord.

- Vi har endnu ikke klarhed over hændelsesforløbet, men meget tyder på, at cyklisten svingede uden at orientere sig ordentligt, siger Lau Larsen, vagtchef hos Nordjyllands Politi til mediet.

Ifølge politiet er det en mand i 70'erne, som kom cyklende på Krustrupvej nord for Hjørring, da han blev ramt af en bil, idet han svingede til venstre.

Ifølge de undersøgelser, der er blevet foretaget indtil videre, kørte bilisten ikke stærkere, end det er tilladt på strækningen.

De pårørende til den dræbte mand er underrettet, oplyser politiet afslutningsvist til mediet.