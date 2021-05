Cyklist i kritisk tilstand: Ramt af lastbil

En cyklist er tirsdag morgen blevet ramt af en lastbil i en rundkørsel i Skørping syd for Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Han er blevet bragt til Aalborg Universitetshospital og er i kritisk tilstand, siger vagtchef René Kortegaard til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 8.06, og rundkørslen var efterfølgende spærret, mens politi og redningsmandskab arbejdede på stedet.

Foto: René Schütze

Politiet kender endnu ikke de nærmere omstændigheder bag ulykken.

- Det er for tidligt at sige noget om. En bilinspektør har været på stedet, og han er ved at have færdiggjort sine undersøgelser derude, oplyser vagtchefen.

Ekstra Bladet følger sagen ...