Cyklist i ulykke

En ældre herre på cykel og en bil har søndag været involveret i et færdselsuheld i Holbæk

En ældre herre på cykel er blev søndag ramt af en bil i krydset mellem Jernbaneplads og Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Først lød meldingen på, at mandens tilstand var kritisk, men senere meddelte Midt- og Vestsjællands, at cyklisten er uden for livsfare.

Der er sendt en bilinspektør til krydset, som skal klarlægge hændelsesforløbet. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Hartmann.

Vagtchefen forventer, at der bliver åbnet for trafik ved middagstid.

Politiet er i gang med at underrette de påførende.

