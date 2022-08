Cyklist påkørt: Gerningsmand stak af

Omkring klokken 06 her til morgen fik en ældre cyklist sig en alvorlig forskrækkelse ved Aalestrup i Nordjylland. Den 75-årige mand cyklede af Boldrupvej, da han blev påkørt bagfra af en sort personbil.

Det skriver Nordjyske.

Bilisten forlod den kvæstede cyklist på vejen og kørte derfra i østlig retning mod landsbyen Simested.

Ifølge et vidne var flugtbilen en sort personbil, men der findes ikke en nærmere beskrivelse af hverken fører eller bil.

Den 75-årige mand blev kørt til Aalborg Universitetshospital med ambulance. Her blev han behandlet for skader på sit ben. Vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund oplyser til Nordjyske, at cyklisten ikke er kommet alvorligt til skade.

Personer med oplysninger i sagen opfordres til at kontakte politiet på telefon 114.