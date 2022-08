Cyklist ramt af bil

En person er kørt på hospitalet efter en trafikulykke på Roskildevej nær Vridsløsevej.

Det oplyser Vestegnens Politi på Twitter.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er tale om en cyklist, der er blevet ramt af en bil, og kalder ulykken et 'alvorligt færdselsuheld'. Cyklistens tilstand er endnu ukendt, men vedkommende skulle være kørt med udrykning til Rigshospitalet efter at have ramt bilens forrude, der er trykket ind.

Her ses cyklen og den ødelagte forrude på bilen efter ulykken på Roskildevej. Foto: Kenneth Meyer

Den ene vognbane er fortsat spærret, mens stedet bliver undersøgt af en bilinspektør, oplyser vagtchefen. Ulykken kan nu 'passeres med forsigtighed'.

På Twitter opfordrer Politiet bilister til at vise hensyn og køre langsomt forbi ulykken.

Politiet til stede ved ulykken, hvor en person er hastet til hospitalet. Foto: Kenneth Meyer

