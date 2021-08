Cyklist uden hjelm dør efter styrt på stejl bakke

En cyklist, der i sidste uge kom alvorligt til skade i et styrt, er død.

Det oplyser politikommissær Christian Billesø fra Fyns Politi til fyens.dk.

Ulykken fandt sted onsdag eftermiddag i Svendborg, hvor den 56-årige cyklede i høj fart ned ad Kongebakken, der er stejl. Men undervejs mistede han formentlig herredømmet og styrtede.

I forbindelse med styrtet ramte han en kvindelig fodgænger i krydset mellem Møllergade og Ørkildsgade. Den 37-årige kvindelige fodgænger slap fra sammenstødet med knubs.

Værre stod det til med cyklisten, som ikke havde hjelm på, da han styrtede, og han blev indlagt på hospitalet.

Her blev han lagt i kunstig koma.

Men hans liv stod ikke til at redde, og natten til fredag fik politiet ifølge fyens.dk at vide, at han var afgået ved døden.