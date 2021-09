- Da han kom i fængsel, slap jeg ud af mit

Efter ti år i et turbulent forhold, blev Annas ekskærestes fængsling og et tilhold vejen til hendes egen frihed

Da 37-årige Anna faldt over et opslag på Facebook i slutningen af juli, måtte hun kigge en ekstra gang. Her fortalte den jævnaldrende Mia, at hun blev chikaneret af sin ekskæreste, hvilket hun dokumenterede med videoer og billeder af beskeder.

Manden, der fremgik af opslaget, havde været Annas kæreste gennem ti år.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt Mias historie og talt med ekskæresten, der selv fortæller, at han har et tilhold mod to tidligere kærester. Anna er den ene.

En lettelse

Anna kontaktede Mia og delte sin oplevelse med hende. Det havde flere andre kvinder også gjort, så de oprettede en Facebook-gruppe, hvor de kunne fortælle hinanden om deres oplevelser.

- Det har været lidt en lettelse at se, at jeg ikke var den eneste. For ellers har det lidt været påstand mod påstand, hvor han har været rigtig god til at forklare, at det var mig, der var psykisk syg. Så det er fedt, at Mia har fået de videoer af ham, så man kan se hans sande jeg, siger hun.

I tilholdet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, står der, at dommeren vurderer, at han 'har krænket Annas fred ved at forfølge eller genere hende, og at han ellers vil fortsætte med at krænke hende.'

Ydermere står der, at han siden bruddet med Anna i en periode på tre måneder gentagne gange henvendte sig på Annas adresse, 'også selv om han måtte forstå, at han var uønsket,' og at det 11 gange førte til, at politiet måtte tilkaldes.

Vinduerne ud til Annas have. Hun har sat film i dem, så man ikke så let kan ikke ind. Foto: Per Rasmussen

Uenigheder om hund

Anna fortæller, at hun flere gange i løbet af deres ti år lange forhold ønskede at gå fra ham, men at det først for alvor lykkedes hende, da hendes ekskæreste i 2017 kom i fængsel.

Ifølge begge parter bunder sagen i en tvist over en hund. Men detaljerne er de uenige om.

Ifølge manden var det ham, der købte hunden, da han og Anna boede sammen i en toværelses lejlighed. Men Anna fortæller, at de delte omkostningerne. Og da han blev løsladt efter endt afsoning i 2017, havde Anna afmeldt ham adressen og pakket hans ting - og hun ville ikke give ham hunden.

Det ville ekskæresten dog ikke acceptere, og derfra begyndte en periode, hvor han ifølge Anna chikanerede hende, indtil hun fik tilholdet.

Fortsatte med at gå ture i området

Det afholdt ham dog ikke fra at gå ture i området omkring hendes hjem. Og det gik hende på, fordi hun følte, at han blev ved med at opsøge hende, selvom han ikke bankede på eller talte til hende.

Ekskæresten erkender, at han har gået ture forbi hendes hus, men han mener, at han har retten på sin side.

- Der står i mine tilholdspapirer at jeg må færdes på alle offentlige veje, bare jeg ikke er chikanerende. Det er da ikke chikanerende at gå forbi, det tænker jeg ikke. Det er et dejligt skovområde, hvor jeg altid har gået tur, så hvorfor skulle jeg ikke kunne gå tur der med min hund?

- Har hun givet udtryk for, at hun synes det er ubehageligt?

- Ja, hver gang jeg går tur derude, så ringer min telefon, og så ringer politiet og spørger, hvad jeg laver. Nå, så må hun jo ringe og melde mig. Ja, men der er ikke så meget, de kan gøre. Jeg har heller ikke gjort noget, jeg er gået forbi hendes have, og det er der ikke noget ulovligt i.

- Men én ting er, at du så har retten på din side, men du kan jo gå tur alle andre mulige andre steder. Hvorfor er det, at du ikke bare holder dig væk?

- Jeg holder mig også væk. Jeg går en tur. Det er ikke en tur, jeg går hver eneste dag, siger han.

