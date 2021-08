Dækkonge får ikke sin sag prøvet i Højesteret

Erhvervsmanden Bent A. Nielsen, der står bag dækvirksomheden Genan, har fået afslag på at få sin sag prøvet i Højesteret.

Det oplyser hans advokat, Lars Henriksen, til erhvervsmediet Finans.

Bent A. Nielsen blev i 2019 ved Retten i Viborg idømt seks års fængsel for mandatsvig og bedrageri for næsten en halv milliard kroner. I april i år stadfæstede landsretten dommen.

Siden søgte Bent A. Nielsen, der også er kendt som Viborgs ukronede dækkonge, Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sin sag i Højesteret, men det har nævnet altså afvist.

Det kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, hvis sager skal ende i Højesteret. Det sker i sager, hvor der er noget principielt på spil.

Landsret stadfæster fængselsdom til erhvervsmand Bent A. Nielsen

Advokat Lars Henriksen erkender over for Finans, at 'der er ikke mere at gøre', selv om han mener, at 'man har en god sag'.

Efter afvisningen fra Procesbevillingsnævnet skal Bent A. Nielsen nu til at afsone sin dom på seks års fængsel, der sammen med svindelbeløbet har gjort sagen til en af de største svindelsager herhjemme.

Bent A. Nielsen stod bag selskabet Viborg Gruppen, der blev kendt fra tv-reklamer, der fortalte om en glad mand, som netop havde købt fire Viborg-dæk.

Virksomheden blev senere solgt til den franske dækmastodont Michelin for et milliardbeløb.

I 1990 stiftede Bent A. Nielsen virksomheden Genan A/S, der udmærker sig ved at genanvende udtjente dæk. Det var her, der ifølge Bagmandspolitiet blev svindlet for op mod en halv milliard kroner.

Dansk erhvervsmand idømt seks års fængsel

Bent A. Nielsen førte en række banker bag lyset i forbindelse med et milliardlån, som bankerne ydede Genan.

Anklagen mod Bent A. Nielsen gik også på, at han trak 73 millioner kroner ud af Genans pengekasse og brugte pengene til private formål.

Blandt andet en privat lejlighed i København, renovering af sin daværende kones sommerhus og kontante gaver til børn og børnebørn.

Op til byrettens behandling af sagen i 2019 tog han det utraditionelle skridt at udgive en husstandsomdelt avis, hvor han afviste anklagerne.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da det kom frem, at der var omfattende rod i regnskaberne fra Genan.

Bent A. Nielsen blev i 2015 købt ud af virksomheden af medejeren, pensionskassen PKA.

Senere anmeldte pensionskassen Bent A. Nielsen til politiet for bedrageri.