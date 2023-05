Dagen før Emilies bortførelse: Her købte han ind

Et indkøb i et af butikskæden Harald Nyborgs varehuse dagen før Emilie Mengs bortførelse kan få stor betydning for tyngden i anklagemyndighedens bevis-materiale mod den nu sigtede og fængslede 32-årige mand.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, nøjagtig hvor mandens indkøb, som indgår i fængslingsgrundlaget imod ham, fandt sted i løbet af 9. juli 2016.

Gert Sand, kommerciel direktør i Harald Nyborg, bekræfter, at det drejer sig om varehuset på adressen Japanvej 15 i Slagelse.

Han oplyser desuden, at 'controlleren' i butikskædens interne revision har hjulpet Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi med at skaffe oplysninger om de indkøbte varer den sommerdag for næsten syv år siden.

Den nu drabssigtede mand foretog indkøb i den her Harald Nyborg-forretning i Slagelse dagen før bortførelsen af Emilie Meng tilbage 10. juli 2016. Den 17-årige kvinde blev juleaftensdag samme år fundet dræbt i en sø på Midtsjælland. Foto: Per Rasmussen

- Kan du gøre os klogere på, hvad den nu sigtede mand købte og indkøbets omfang?

- Nej, og det er ikke en løgnehistorie. Jeg ved det simpelthen ikke. Politiet har ikke fået oplysninger om, hvad manden købte, fra os, lyder Gert Sands første melding, og efter at have tjekket det nærmere, fortæller han, at han ikke kan bidrage med yderligere oplysninger om sagen.

Charlotte Kappel, der er ekspert i profilering, gæstede 'Afhørt' for at tale om gerningsmanden i sagen om den 13-årige pige

- Kan du måske sige noget om, hvilken type varer, det drejede sig om? Om det for eksempel var strips?

- Nej, det kan jeg ikke, svarer Gert Sand.

Politiet havde kvittering

Direktøren kan dog fortælle, at politiet henvendte sig til butikskæden omkring indkøbet tilbage i 2016 efter den nu sigtede, 32-årige mands anholdelse og varetægtsfængsling 17. april i år. Han kan ikke huske den nøjagtige dato.

Fængslet: Begrundet mistanke mod 32-årig om drab

Men han oplyser, at Harald Nyborgs interne revision ikke behøvede finde frem til den kvittering eller kassebon, der indgår i politiets efterforskning af den massivt medieomtalte sag om det upklarede drab på den 17-årige pige.

- De oplysninger må politiet selv have skaffet. Jeg ved ikke hvor eller hvordan. Måske har det været hjemme hos den nu sigtede mand, vurderer Gert Sand.

Den uopklarede sag om drabet på Emilie Meng tilbage har igennem årene optaget mange danskere. Her er et opslag med en efterlysning af den 17-årige hængt op på Vesterport Station i København, før en hundelufter fandt hende dræbt i en sø i Midtsjælland juleaftensdag 2016. Foto: Morten Bjørn Jensen

- Det må under alle omstændigheder have været et stort gravearbejde?

- Ja, det har det, og det er selvfølgelig fantastisk, hvis det kan hjælpe med at fælde gerningsmanden, lyder det over telefonen fra den kommercielle direktør i Harald Nyborg.

Lavpris-butikskæden er især kendt for at faldbyde værktøj, fritidsartikler, haveredskaber, hårde hvidevarer og værktøj.

Sigtelse: Dræbt ved kvælning

Harald Nyborgs varehus i Slagelse ligger 15 kilometer eller omkring 12 minutters bilkørsel fra Korsør Station, hvorfra Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 og hvorfra den nu varetægtsfængslede mand er sigtet for at have frihedsberøvet den unge kvinde.

Han er desuden sigtet for på et ukendt sted at have voldtaget og senere dræbt hende ved kvælning.

Emilie Mengs lig blev et halvt år senere - det var juleaftensdag - fundet af en hundelufter. Kroppen var forsøgt skjult i en sø i et naturområde i nærheden af Borup på Midtsjælland.

Findestedet ligger cirka 60 kilometer fra Korsør Station, hvorfra pigen forsvandt den fatale sommermorgen.

I forbindelse med forlængelsen af den 32-årige mands varetægtsfængsling og udvidelsen af sigtelsen imod ham onsdag i Retten i Næstved kom det ikke frem, hvorfor kvælning indgår i sagen som potentiel drabsmetode.

Den danske offentlighed har heller ikke fået indblik i, hvilke fund retsmedicinerne efterfølgende har gjort på den nu sigtede mands computer i hans parcelhus i Korsør eller i forbindelse med undersøgelserne af den dræbte pige, og hvad der i detaljer skete med hende.

Skreg op: Pige slap fri efter overfald

Den sigtede og varetægtsfængslede mand nægter sig skyldig i bortførelse, voldtægt og drab i den del af den samlede sigtelse imod ham, der knytter sig direkte til drabet på Emilie Meng tilbage i 2016. Privatfoto

Den varetægtsfængslede 32-årige mand er udover frihedsberøvelsen og voldtægten af og drabet på Emilie Meng sigtet for at stå bag to andre overfald.

Han har efter anklagemyndighedens opfattelse bortført og voldtaget en 13-årige pige i april i år i et øde område omkring landsbyen Kirkerup, og endelig her han sigtet for i november sidste år at have udsat en pige for trusler og et brutalt, voldeligt overfald i Sorø.

Manden er i den del af sagskomplekset sigtet for at have truet pigen med kniv og for at have slået hende i maven med knytnæveslag. Han skal efter politiets og anklager Susanne Bluhms opfattelse have sat sig på hendes ryg, sat strips på hendes håndled og holdt hende for munden. Det fremgår også af sigtelsen, at han skal have slæbt pigen langs jorden.

Det var ifølge sigtelsen i sagen hans hensigt at voldtage pigen. Men hun gjorde modstand og skreg op, og i tumulten lykkedes det hende at slippe fri.

Manden har delvist erkendt sig skyldig i den del af sigtelsen, der retter sig mod bortførelsen og forulempelserne af den 13-årige pige. Hun blev i sidste ende fundet i den nu sigtede mands hus i Korsør, hvor han også selv befandt sig.

Resten af den samlede sigtelse i den omfattende sag nægter manden sig skyldig i.

