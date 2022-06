Dagplejemor tiltalt for drab på etårig

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 57-årig kvinde er blevet tiltalt for 28. november 2019 at dræbe en 15 måneder gammel pige, som hun passede i sin dagpleje.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet skulle kvinden have dræbt barnet ved mellem klokken cirka 6.30 og 15.15 at have rusket barnet og givet hende flere slag i hovedet.

Hun døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Voldsomme skader

Den 57-årige dagplejemor har siddet fængslet siden 18. juni 2021. Sagen mod hende ventes at gå i gang i slutningen af august og at vare seks dage, således at dommen falder 5. september.

Vælger retten ikke at dømme kvinden for manddrab, mener anklagemyndigheden, at hun bør dømmes for legemsangreb af særlig rå brutal eller farlig karakter med døden til følge under særligt skærpende omstændigheder.

I forbindelse med pigens død meldte politiet i første omgang ud, at der ikke umiddelbart var sket noget kriminelt, men at man afventede obduktionsrapporten.

TV Midtvest beskrev i forbindelse med sigtelsen af kvinden sidste år, at pigen ifølge obduktionsrapporten havde knoglebrud i nakken, flere kraniebrud og blødninger i hjernen.

Hun blev indlagt på Aarhus Universitetshospital, hvor hun senere afgik ved døden.

Den etårige pige var på besøg i dagplejen, fordi hendes normale dagplejemor var på ferie.

